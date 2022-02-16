Yapıcıoğlu, Batman'da esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'da esnafı gezen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, hiç bir parti ile ittifak halinde olmadıklarını belirtti.

Partisinin vatandaşla buluşma programları kapsamında Batman'ın Sason ilçesinde esnaflarla bir araya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ittifak konusunda sorulan sorulara henüz hiç bir parti ile ittifak halinde olmadıklarını belirterek, öncelikleri vatandaşların sorunlarına odaklanmak olduğunu söyledi. - BATMAN