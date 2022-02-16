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Yapıcıoğlu, Batman'da esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika

Yapıcıoğlu, Batman'da esnafın sorunlarını dinledi

16.02.2022 16:47
Yapıcıoğlu, Batman'da esnafın sorunlarını dinledi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'da esnafı gezen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, hiç bir parti ile ittifak halinde olmadıklarını belirtti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'da esnafı gezen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, hiç bir parti ile ittifak halinde olmadıklarını belirtti.

Partisinin vatandaşla buluşma programları kapsamında Batman'ın Sason ilçesinde esnaflarla bir araya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ittifak konusunda sorulan sorulara henüz hiç bir parti ile ittifak halinde olmadıklarını belirterek, öncelikleri vatandaşların sorunlarına odaklanmak olduğunu söyledi. - BATMAN

Yapıcıoğlu, Batman'da esnafın sorunlarını dinledi

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yapıcıoğlu, Batman'da esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika


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