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Yaşar Okuyan Yoğun Bakıma Alındı - Son Dakika
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Yaşar Okuyan Yoğun Bakıma Alındı

ESKİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede iç kanama geçirerek yoğun bakıma alındı. Durumu stabil olan Okuyan, entübe edildi ve tedavi süreci devam ediyor.

Yaşar Okuyan Yoğun Bakıma Alındı
16.12.2023 - 10:43,
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ESKİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınıp, entübe edildi.

Yaşar Okuyan, akciğer rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede önceki gün iç kanama geçirdi. Yoğun bakım servisine alınan Okuyan'ın entübe edildiği belirtildi. Ailesi, Yaşar Okuyan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vefat ettiği yönündeki haberleri yalanlayarak, "Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu stabil olmakla beraber yoğun bakımdaki tedavi süreci devam etmekte olup, bu durum hakkında güncel bilgi yalnızca ailesi tarafından paylaşılacaktır. Konu ile ilgili herkesi hassasiyete davet ederiz" ifadelerini kullandı.

Yaşar Okuyan, 1950 yılında dünyaya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Halkın Yükselişi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere 9 partide siyaset yaptı. 1995- 2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999- 2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

Kaynak: DHA
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Yaşar Okuyan, Ankara, Son Dakika

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