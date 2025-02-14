Yayman'dan TÜSİAD'a Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Yayman'dan TÜSİAD'a Sert Tepki

Hüseyin Yayman, TÜSİAD'ın hükümete yönelik eleştirilerini kınadı, CHP'yi de eleştirdi.

14.02.2025 16:19
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Geçmiş dönemde hükümetleri değiştirmek gibi kendisine misyon edinen ve çok bozuk bir demokrasi siciline sahip olan TÜSİAD'ın, 28 Şubat ruhuyla hükümetimize ayar vermeye çalışmasını asla tasvip etmiyoruz." dedi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, depremin bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu ve gündelik siyasete asla alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 15 milyon insanı etkileyen büyük bir afet olduğunu anımsatan Yayman, deprem bölgesindeki 11 ilde 445 bin hak sahibi olduğunu, geçen 2 yılda 201 bin hak sahibine evlerinin teslim edildiğini aktardı.

Yayman, 2025 yıl içerisinde hak sahibi olan tüm vatandaşların evlerini teslim edeceklerini ve en son depremzede evine yerleşene kadar çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "deprem bölgesi ile ilgili hiçbir şey yapılmadığı" yönündeki sözlerini eleştirdi.

CHP'deki kurultay tartışmalarını Türk milletinin ibretle izlediğini ifade eden Yayman, kurultayla ilgili şaibeleri CHP'nin içinden siyaset yapan insanların gündeme getirdiğini hatırlattı.

Türkiye'de sahici, gerçek, sokaktan gelen, sokağın içinden gelen, sokağın nabzını tutan ana muhalefete ihtiyaç olduğunu dile getiren Yayman, "CHP'nin içerisine girdiği ontolojik kriz, Türk demokrasi tarihi bakımından ibretliktir. Yapılan tartışmaların CHP'nin içinden olması da ayrıca manidardır. CHP içinde başlayan tartışma, ön seçim tartışmalarıyla devam etmektedir. Ali Mahir Başarır'ın, 'AK Parti'yi lanetliyorum' sözünü aynen kendisine iade ediyoruz. Bu sözleri asla kabul etmiyoruz. CHP, önce kendi içindeki köşe kapmaca, iktidar oyununu sonlandırmalı, milletin gündemiyle hemdert olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Kim adına seçilmiş hükümetimize muhtıra vermektesiniz"

Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taburcu olmasını büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşıladıklarını belirterek, Bahçeli'ye acil şifalar diledi.

Bahçeli'nin sağlığı üzerinden yapılan tezviratlara dikkati çeken Yayman, "Kötücüllükleriyle her gün kin kusan insanlar bir kez daha avuçlarını yalamıştır. Dualarımız ve milletimizin duası Sayın Bahçeli'nin sağlıklı olarak daha uzun süre Cumhur İttifakında, MHP'nin başında Türkiye'ye ve aziz Türk milletine hizmetine devam etmesidir." diye konuştu.

Yayman, TÜSİAD'ın hükümete yönelik ifadelerini kınadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönemde hükümetleri değiştirmek gibi kendisine misyon edinen ve çok bozuk bir demokrasi siciline sahip olan TÜSİAD'ın, 28 Şubat ruhuyla hükümetimize ayar vermeye çalışmasını asla tasvip etmiyoruz. AK Partimiz vesayetle mücadele ederek, statükoyla çarpışarak, Türkiye'nin normalleşmesi ve Türk demokrasinin hakim olması için mücadele etmiştir. Bozuk bir demokrasi siciliyle hükümete ültimatom vermeye çalışan TÜSİAD'a şunu söylüyorum, 'Ey TÜSİAD, titre ve kendine gel, siz kim adına seçilmiş olan hükümetimize muhtıra vermektesiniz?' Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunun, sözlerin arasında bir söz gibi kaybolmasını da arzu etmiyoruz. TÜSİAD, her zaman olağanüstü, darbe dönemlerinde adından söz ettiren bir kurumdur. Hayırdır inşallah? Bizim bilmediğimiz bir vesayet odağının yeni sözcülüğünü mü yapmak istemektesiniz? TÜSİAD'ın bu tavrını asla doğru bulmuyoruz."

Kaynak: AA

Hüseyin Yayman, Politika, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Yayman'dan TÜSİAD'a Sert Tepki - Son Dakika

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