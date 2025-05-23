Yeni Anayasa İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Yeni Anayasa İhtiyacı Vurgusu

23.05.2025 16:59
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DEM Parti Sözcüsü Doğan, Türkiye'nin yeni bir, özgürlükçü ve demokratik anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, " Türkiye'nin yeni, özgürlükçü, demokratik, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir anayasaya ihtiyacı var" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirdiklerini söyleyerek, "Bir komisyon tartışması var; Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla birlikte yeniden gündeme gelen. Ancak bu komisyon tartışmasının, DEM Parti'nin ilgili kurulları açısından yeni bir tartışma olmadığını hatırlatmak isteriz. Biz aylar önce Meclis Başkanı'nı inisiyatife davet ettik. Bu konunun çok önemli olduğunu söyledik. Kürt meselesinin çözümünün, Türkiye'nin demokratikleşmesinden ayrılamayacağını ve Türkiye'nin demokrasi sorunu içinde Kürt meselesinin mutlaka çözülmesi gerektiğini, bu çözümde de tüm siyasi partilerin önerileri, eleştirileri, yapıcı katkılarının olması gerektiğini söyledik. Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un bu komisyonla ilgili sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Komisyonun esası çok önemli. Bu komisyon, Türkiye'nin demokrasi sorununu çözmek için toplanabilir, toplanmalı. Geç bile kalmış bir inisiyatif. Bugüne kadar bu inisiyatif kullanılmalıydı. Tüm siyasi partilerin toplandığı veyahut da başlangıç aşaması olarak siyasi parti yetkililerinin, genel başkanlarının, grup başkan vekillerinin toplandığı bir buluşma yapılabilir. Buna pekala Meclis Başkanı başkanlık yapabilir ve orada siyasi partilerin özellikle genel başkanlarının böyle bir komisyona ilişkin yaklaşımı, tutumu tartışılabilir ve bu da kamuoyuyla açıklıkla paylaşılabilir" dedi.

'BİZİM BEKLENTİMİZ BİR ÇİFTE BAYRAM OLMASI'

Gündemlerinde 10'uncu Yargı Paketi'nin de olduğunu ifade eden Doğan, "Elbette bu konu da tartışıldı. Nitekim bu konudaki en açık siyasi partilerden biri biziz. Henüz 10'uncu Yargı Paketi gündemde değilken bile Türkiye'nin yargısal olarak ihtiyaç duyduğu konulara en çok dikkat çeken siyasi partilerden biriyiz. Türkiye'de binlerce mahpusun haksız ve hukuksuz bir şekilde siyasi nedenlerle içeride tutulduğunu, bunların çoğunun da bizim partimizin üyeleri olduğunu ve hatta yöneticileri, hatta eş genel başkanları olduğunu bu kürsüde çokça ifade ettik. Bizim beklentilerimiz, bilinen beklentiler; çünkü biz bunu açıkladık. Önümüzdeki günlerde zaten, hazirandan önce bizim beklentimiz bir çifte bayram olması. Böyle de ifade etmiştik. Bayramdan önce bununla ilgili hızla adım atılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYACI VAR'

Doğan, yeni anayasa konusunda DEM Parti'nin fikrinin çok açık olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Sanırım bu konuda kimsenin de itirazı yoktur. Herkes aynı noktaya dikkat çekiyor. Bu yeni anayasa tartışmalarını, başka siyasi hesap ve çıkar tartışmalarının üstünde tutmak gerekiyor. Türkiye'de herkesin kendine ait hissettiği, Türkiye'de herkesin kendini değerli hissettiği, Türkiye'de insanların kendilerini bu aidiyetle birlikte bütünleşmiş hissettiği bir yeni anayasaya ihtiyaç var. Eskiden tamamen kopmuş, yepyeni bir anayasadan bahsediyoruz. Eşitlikçi bir kardeşlik hukukunun tesis edildiği, herkesin yasal teminatının olduğu bir yeni anayasaya ihtiyaç olduğunu onlarca yıldır söylüyoruz. Aksini söylemek kendi mücadelemizin önemli varlık nedenlerinden birini yok saymak olur. Kim diyebilir ki Türkiye bu antidemokratik uygulamalara neden olan bir darbe anayasasıyla yönetilebilir. Üstelik geldiğimiz aşamada şöyle bir durumla karşı karşıyayız; darbe anayasası dahi uygulanmıyor tespitleri yapıyoruz. Mevcut mevzuat uygulansa bile Türkiye'de nelerin değişebileceğinden bahsediyoruz. Türkiye'nin yeni, özgürlükçü, demokratik, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir anayasaya ihtiyacı var."

'AK PARTİ VE MHP İLE GÖRÜŞME PLANLANIYOR'

DEM Parti'nin gerçekleştirdiği siyasi parti ziyaretleri ile ilgili konuşan Doğan, "Daha önce de yaptık biliyorsunuz bu görüşmeleri. Takvim henüz netleşmedi ama önümüzdeki hafta içi hem Adalet ve Kalkınma Partisi'yle hem Milliyetçi Hareket Partisi'yle de görüşmelerin yapılması planlanıyor. Eş genel başkanlarımızın geçen hafta başlattığı görüşme ziyaretleri oldu. Ancak bu da ilk değil. Şu ana kadar yapılan görüşmelerin hemen hepsi basına açık bir şekilde gerçekleştirildi. Basına açık gerçekleştirilmeyen görüşmelerle ilgili de mutlaka basına bir açıklama yapıldı" dedi.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Ayşegül Doğan, DEM Parti, Politika, Türkiye, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Anayasa İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika

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