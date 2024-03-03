Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Türkiye\'nin en hızlı büyüyen siyasi partisiyiz

SAMSUN (İHA) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak adım adım 31 Mart akşamına doğru gidiyoruz. 31 Mart'ta yerel yönetimlerde Yeniden Refah'ı, milli görüşü iktidar yapacağız. Bu iktidar bizlere hem ahlaklı belediyeciliği getirmiş olacak hem de 2028'deki iktidarın kapısını açacak inşallah" dedi.
Yeniden Refah Partisi'nin Samsun İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla İlkadım ilçesindeki Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İbrahim Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Adem Güney, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Cengiz Zor ve Nurettin Gül konuşmalar yaptı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Evet yıllar boyu partilerimizi kapattılar ama kalplerimizi kapatamadılar inşallah. Samsun'da böyle bir manzara görüyorum. Vefatının 13. yılında merhum Erbakan hocamızı rahmetle anıyor, hayırla yad ediyoruz. Yeniden Refah Partimiz üye rekorlarında birinciliği kimseye kaptırmıyor. 1 Mart günü konuşmamda dedim ki '450 bini geçtik, 452 bin 800 olduk.' 2 Mart'ta İstanbul'da konuşma yaparken arkadaşlar dediler ki '455 bin 300 oldu.' Üye sayımız günde 2 bin 500 artıyor. Günde 2 bin 500 demek, ayda 75 bin demektir. 1 yılda neredeyse 1 milyon üye demektir. Bugün itibarıyla 455 binin üzerindeyiz. İnşallah 31 Mart seçimlerine 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz. Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük partisi olarak gireceğiz. 6 ay önce eylül ayının başında 265 bin üyeyle başladık. 6 ay içinde 455 bine geldik. Bu 6 ayda yüzde 80 büyüme demektir. Böyle bir büyümeyi başka bir siyasi partinin göstermesi mümkün değildir. İnşallah 500 bini geçip seçimlere girdikten sonra hemen takip eden birkaç ay sonra 1 milyonu da geçeceğiz. ve inşallah 2028'de milli görüş ve Yeniden Refah'ı iktidara taşıyacağız. İnşallah Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak adım adım 31 Mart akşamına doğru gidiyoruz. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde Yeniden Refah'ı, milli görüşü iktidar yapacağız. Bu iktidar bizlere hem ahlaklı belediyeciliği getirmiş olacak hem de 2028'deki iktidarın kapısını açacak inşallah" dedi.
Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, "Samsun gerçekten Türkiye'nin incisi. Her bir yanında her türlü güzelliği var. Sadece bir eksiği var ki milli görüşçü belediye başkanları yok. 1 Nisan sabahı Samsun'a milli görüşçü belediye kadroları elini değdirdiği zaman bu Samsun başka bir Samsun olacak inşallah" diye konuştu.
Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül ise, "Partimizin kuruluşunda birşey söylenmişti. Gün gelecek yeniden salonlara sığmayacağız denmişti. Bu manzarayı görünce aklıma geldi. Bugün yeniden salonlara sığmıyoruz. Milli görüşün ikinci 40 yılında partimiz hızla büyümeye devam ediyor. Siz zafere inanmış bir topluluk olarak partimizi Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline getirdiniz. Bu nedenle tebrik ve takdir ediyorum. Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olma yolunda adım adım hedefe gidiyoruz inşallah" şeklinde konuştu.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adem Güney, "Artık Türkiye'de ve Samsun'da ahlaklı belediyecilik dönemi başlıyor. Önce ahlak ve maneviyat diyen bir belediyecilik anlayışı Samsun'da 1 Nisan itibarıyla hakim kılınacaktır. Artık şefkatle muamele eden, hak ve adaleti üstün tutan, ahlaklı belediyecilik geliyor. Artık gardiyan belediyecilik değil, milletine karşı daima dürüst, güvenilir, garson belediyecilik başlıyor. Rüşvetin kökünün kazındığı, yalanın, talanın olmadığı belediyecilik başlıyor" dedi.
Gençlere yönelik vaatlerinden söz eden Güney, "Gençlerimizin en iyi şartlarda yaşama ve sosyal hayata katılımı bizim en önemli görevimizdir. Bu amaçla gençlik konseyleri ile katılımcı bir yönetim sergileyeceğiz. 18-25 yaş aralığındaki tüm gençlerimize Genç Refah Kartı vereceğiz. Gençlerimiz bu kartla ister tiyatroya, ister sinemaya gidebilecek. Hasan Togar belediye başkanımızla söz vermiştik. İleri sürüş pistleri kurarak, gençlerimizin drift yapma ve hız yapma isteklerini güvenli bir ortama taşıyacağız. Burada hem güvenli bir ortam sağlanacak hem de uzman eğitmenlerle sürüş tekniklerini geliştirebilecekler" diye konuştu.
Toplantıda Yeniden Refah Partisi'nin 17 ilçede belediye başkan adayları açıklandı. Aday listesi ise şöyle:
Tekkeköy - Hasan Togar
Ladik - Adnan Topal
Çarşamba - Necattin Arpacı
İlkadım - Kemalettin Tangal
Atakum - Okan Keskin
Terme - Berat Çetin
Vezirköprü - Havva Şen Saygın
Kavak - Şerif Ün
Ayvacık - Refahittin Şencan
Salıpazarı - Alim Çakır
19 Mayıs - Şaban Şenocak
Canik - Yılmaz Hocaoğlu
Bafra - Şükrü Neiş
Asarcık - Hidayet Belik
Alaçam - Muhammet Ergin
Yakakent - Murat Marap
Havza - Engin Toprak - SAMSUN
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