Yeniden Refah Partisi\'nde Devir Teslim

Politika

Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Görevi 6 yıldır sürdüren İl Başkanı Osman Gezgin, bayrağı yeni il başkanı olarak atanan Avukat Murat Tuncay'a devretti.

Törende, Osman Gezgin'e Kütahya ve teşkilata sunduğu hizmetler için teşekkür edildi. Yeni İl Başkanı Murat Tuncay'a da görevi süresince başarı dilekleri iletildi. Parti üyeleri ve katılımcılar, devir teslim töreninde birlik ve beraberlik mesajları verirken, yeni dönemde Kütahya'ya yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı. - KÜTAHYA