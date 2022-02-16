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Yeniden Refah Partisi'nden aile ve sosyal politikalar alanında düzenleme talebi - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi'nden aile ve sosyal politikalar alanında düzenleme talebi

16.02.2022 15:35
Yeniden Refah Partisi'nden aile ve sosyal politikalar alanında düzenleme talebi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aile ve sosyal politikalar alanında "yerli ve milli yasalar" yapılmasını istedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aile ve sosyal politikalar alanında "yerli ve milli yasalar" yapılmasını istedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a ilişkin uygulamalar ve İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk ve İslam dünyasının kadına büyük önem verdiğini belirten Erbakan, kendilerinin de bu inançla kadına şiddetin karşısında olduklarını, olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Erbakan, "BM tarafından dikte ettirilen CEDAW Sözleşmesi ve AB tarafından dikte edilen İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında dünya siyonizmi vardır. İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılan 6284 Sayılı Kanun da aile yapısının bozulması, yuvaların yıkılması için en etkili silahlardandır." dedi.

"Kanun, erkekleri potansiyel suçlu ilan ediyor"

Erbakan, toplumun temel taşı olan ailenin yapısının bozulup dağıtılması halinde sağlıklı toplum yapısının sekteye uğrayacağını, ülkelerin ise "kolay yutulacak lokmalar haline geleceğini" iddia etti.

Adalet Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda 1 milyon 973 bin erkeğe uzaklaştırma cezası verildiğini kaydeden Fatih Erbakan, 6284 Sayılı Kanun'a "erkekleri potansiyel suçlu ilan ettiği için" karşı çıktıklarını belirtti.

Erbakan şunları kaydetti:

"Aile ve sosyal politikalar alanında yerli ve milli yasalar yapılmalı, haksız, hukuksuz, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, acımasız, yuva yıkan bir garabet halindeki 6284 Sayılı Kanun derhal iptal edilmelidir. Tüm yetkililere çağrıda bulunuyor, 'Dış güçlerin bu sinsi oyunlarına alet olmayın, milyonlarca yuvanın yıkılmasının günahına ortak olmayın' diyoruz."

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, İstanbul Sözleşmesi, Refah Partisi, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi'nden aile ve sosyal politikalar alanında düzenleme talebi - Son Dakika


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