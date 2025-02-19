Yeniden Refah Partisi\'nden istifa eden belediye başkanı AK Parti\'ye katıldı

Politika

Manisa'nın Selendi ilçesinde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Murat Daban, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Başkan Daban yaptığı açıklamada "Siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, Selendimiz'de daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, yol arkadaşlarımın ortak görüşü ile ülkemiz için hizmet sevdalısı olan hizmet aşkıyla çalışan AK Parti'ye katılmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine Yeniden Refah Partisi listesinden girerek oyların yüzde 42.36'sını alan Murat Daban belediye başkanı seçilmişti. Dün Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, bugün itibariyle AK Parti'ye katıldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası Başkan Daban'a AK Parti rozetini taktı. Başkan Daban, AK Parti Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Ahmet Mücahit Arınç, Tamer Akkal ve İl Başkanı Süleyman Turgut, Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş'un katıldığı grup toplantısı sonrası resmen AK Parti saflarına katılmış oldu.

Selendi'ye daha iyi hizmetler yapmak amacıyla görevine odaklanacağını söyleyen AK Parti'li Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, "Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, Selendimiz'de daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, yol arkadaşlarımın ortak görüşü ile ülkemiz için hizmet sevdalısı olan hizmet aşkıyla çalışan AK Parti'ye katılmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonra hizmetlerimiz hızla devam edecek her şey Selendi için olacak. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA