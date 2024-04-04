Yeniden Refah Partisi\'nden Selendi Belediye Başkanı Murat Daban Göreve Başladı

Politika

31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Selendi Belediye Başkanı seçilen Murat Daban görevi devraldı.

Yeniden Refah Partisinden Başkan adayı gösterilen Murat Daban, 31 Mart Yerel Seçimlerde 5 bin 729 (yüzde 42.35) oy alarak Manisa'da Yeniden Refah Partisinin kazanan tek belediye başkanı olarak göreve başladı. Murat Daban ilk olarak parti binasında kendisine destek veren seçmenlerle birlikte kalabalık bir şekilde İlçe Seçim müdürlüğüne giderek Seçim Kurulu başkanı Hakim Erol Karamanoğlu'nun elinden mazbatasını aldı. Ardından Daban, kendisine destek veren vatandaşlarla birlikte yürüyerek belediye binasına kadar yürüdü. Belediye binasında Belediye Başkan yardımcısı Aşkın Akkoç ve Belediye çalışanları tarafından karşılanan Daban burada yaptığı konuşmada, "Halka hizmet, halka hizmettir düşüncesiyle çıktığımız bu kutlu yolu Allah'ın izni sizlerin desteğiyle bugün başlangıcını yaşıyoruz. Seçimi kazandığımız gün yakamızdaki parti rozetini çıkaracağız demiştik, evet çok şükürler olsun ki Biz bu seçimi kazandık. Yakamızdaki parti rozetini de çıkardık ve Türk bayrağı rozetini taktık. Çünkü bu seçimi Selendi kazandı. Selendi İttifakı kazandı. İnanmışlar Ordusu kazandı. Hepinize Dolayısıyla sizler kendinizi başkan seçtiniz. Beni de hizmetkar seçtiniz. Artık bana düşen bu saatten sonra sizlere en iyi bir şekilde hizmet etmek, hizmetkarınız olabilmek. İnşallah daha önce de söylediğim gibi ilçemiz refahlı belediyeyle huzurlu belediyeyle, ahlaklı belediyeyle tanışacak. Selendi halkının iradesi otuz bir Mart'ta tecelli etmiştir. ve demokrasinin gereği olarak halkımız kendisine en uygun olanı kendisine en yakışanı kendisine en iyi hizmet edecek olanı seçmiştir. Artık bu saatten sonra önemli olan başlıyor. Önemli olan sizlerin oylarıyla emanet ettiğiniz bu hizmet binasında bu belediyede en güzel sizlere yakışık hizmetleri yapabilmek olacak. Evet bugün bana bir emanet teslim ediyorsunuz. Çok kıymetli hemşerilerim bu emaneti sahip çıkaracağından hiç şüpheniz olmasın. Bu emanete soru işaretiyle insanların aklında kalacak hiçbir şekilde bir işlem yapılmayacak. Ne yazık ki şimdi buraya geldiğimizde bakın biraz önce söyledim. Dedim ki bu bina Bu hizmet binası siz birilerine emanet ettiniz. Maşallah bizim burası sahipsiz kalmış. Sanki sizin ettiğiniz emaneti teslim etme gereksiniminde dahi duyulmamış. Maşallah. Beni burada O yüzden burada beni karşılayan arkadaşım benim memur arkadaşım, benim çalışanım. Biz beraber çalışacağız. Ben burayı halk kime emanet ettiyse o emaneti ondan almam gerekirdi değil mi, Evet. Ama ne yazık ki böyle bir durumda yine karşı karşıya kalmadık. Emanetinize yine sahip çıkılmamış anlaşılan. Arkadaşlar ben sizlere söz veriyorum. Önümüzdeki zaman neyi gösterir bilemiyorum. Bir daha aday olur muyuz, olmaz mıyız bilemiyorum. Bir daha kazanır mıyız, kazanamaz mıyız bilemiyorum. Ama burada yapacağım şerefli hizmetlerle en azından sizin emanetinizi buraya elbette demokrasinin gereği olarak demokrasinin gereği olarak herkes bir aday seçimi yapacak. Herkesin kendine göre, kendi düşüncelerine göre bir seçimi, bir aday seçimi olacaktır. Bu demokrasinin gereğidir. Buna şahsım olarak saygı duyuyorum dedi. Daban, Bundan sonraki süreçte çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Bu ilçe hepimizin, bu ilçeye hep birlikte sahip çıkacağız rabbim bizleri sizlere mahcup etmesin" dedi.

Adaklık hayvan kesiminden ve yapılan duaların ardından başkanlık makamına geçen Murat Daban ardından tebrikleri kabul ederken makam koltuğuna oturmayarak ahşam sandalyeye oturdu. Törene Yeniden Refah partisi İlçe Başkanı Halil İbrahim Kaya, partinin kadın ve gençlik kolları başkanları, oda başkanları, belediye eski başkanları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. - MANİSA