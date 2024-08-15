Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video

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31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum Aziziye'de belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ederek AK Parti saflarına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan Akpunar'ın daha önce kendisine yöneltilen "Parti değiştirir misiniz?" sorusuna verdiği yanıt ise gündem oldu.

15.08.2024 08:54
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31 Mart yerel seçimlerinde Erzurum'da başka partilerden belediye başkanı seçilen 3 isim AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den Horasan Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir, Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar ve Yeniden Refah Parti'sinden Köprüköy Belediye Başkanı seçilen Nevzat Karasu partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldılar.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına rozetlerini taktı. Bu katılımlarla birlikte AK Parti'nin Erzurum'daki belediye sayısı 9'dan 12'ye yükseldi. Bu partilerden belediye meclis üyesi seçilenlerin AK Parti'ye geçip geçmeyeceği henüz netleşmedi.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Yeniden Refah'tan seçilmesine rağmen AK Parti saflarına geçen isimlerden biri olan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, daha önce kendisine yöneltilen "Parti değiştirir misiniz?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi. Akpunar bu soruya "İktidarın gücüne karşı kaç kişi çıkar? Bir Emrullah Akpunar çıkar. Bu partiden geldim, bu partiden giderim" yanıtını vermişti.

Yeniden Refah\'tan seçilip AK Parti\'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video

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Son Dakika Politika Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Şahin Zorlu: İşin içinde para varsa herşey mübah 66 3 Yanıtla
  • Aykut Türkmen: Ziyaaaa 36 2 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan: siyasette dün dündür bugün bugündür 25 8 Yanıtla
  • Fatih Keskin: Yaptığı açıklama ve aldığı karara söyleyeceğim tek şey " Karakter Yoksunluğu " olur. 27 3 Yanıtla
  • Mlh Anl: siyasette köşeli konuşmak yoktur ama köşeyi dönmek vardır 19 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: takla atmış ne var bunda 17 1 Yanıtla
  • Nuri Varol: halkin nazarinda bitmis bir partiye katliamda bitmisligin simgesidir. 12 5 Yanıtla
  • Önder Akbayır: bugün partisini satan yarın memleketini de satar 13 1 Yanıtla
  • Ozy On: Politika zaten çift yüzlülük demek , ee güzel ülkemin insan karakter profilide değişimce böyle şeylerr şaşırılmıyor hatta haber değeri bile kalmıyor 1 0 Yanıtla

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