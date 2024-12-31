Yerlikaya'dan Yeni Yıl Kutlaması

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yaz kış demeden dağ başlarında, sarp kayalıklarda, uçsuz bucaksız ovalarda, Mavi Vatan'ımızın her damlasında görev yapan kahramanlarımızın yeni yılını kutluyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Yerlikaya, mesajında tüm İçişleri Bakanlığı personelinin yeni yılını kutlarken yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanlığımızın 623 bin personeliyle birlikte; gece gündüz, yaz kış demeden dağ başlarında, sarp kayalıklarda, uçsuz bucaksız ovalarda, Mavi Vatan'ımızın her damlasında görev yapan kahramanlarımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl; ülkemize, milletimize, başta Filistinli ve Suriye'yi kardeşlerimiz olmak üzere mazlum milletlere ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirsin." - ANKARA