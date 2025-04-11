Yeşilyurt'ta 'Başkanlarım Yanımda' Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeşilyurt'ta 'Başkanlarım Yanımda' Toplantısı Gerçekleşti

Yeşilyurt\'ta \'Başkanlarım Yanımda\' Toplantısı Gerçekleşti

Yeşilyurt Belediyesi, vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüme kavuşturmak amacıyla 'Başkanlarım Yanımda' toplantı serisini başlattı. Bu haftaki durak Yeşiltepe oldu. Başkan Geçit, yerinde yönetim anlayışıyla mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

11.04.2025 15:15  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediyesi tarafından vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyip çözüme kavuşturmak amacıyla başlatılan "Başkanlarım Yanımda" toplantılarının bu haftaki durağı Yeşiltepe oldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in seçim vaatleri arasında yer alan ve vatandaş odaklı yerinde yönetim anlayışıyla hayata geçirilen toplantı serisi kapsamında, Atatürk, Yeşilkaynak, Cumhuriyet, Gazi ve Merkez Fatih mahalle sakinleriyle bir araya gelindi.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, "Yeşilyurt Belediye Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşen 'Başkanlarım Yanımda' toplantıları, yerinde yönetim anlayışının en güzel örneklerinden biridir. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Ayhan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları, çeşitli kamu kurumları ve altyapı kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı.

"Katılımcı yönetimle yerinde çözüm üretiyoruz"

Toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşiltepe'nin fiziksel dönüşümüne ve yaşam kalitesinin artırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "İlçemizi şeffaf, çözüm odaklı ve hesap verebilir bir anlayışla yönetiyoruz. Mahalle buluşmalarıyla hemşerilerimizin taleplerini dinliyor, hızlı çözümler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Geçit, Yeşiltepe'nin Malatya'nın yeni yaşam merkezlerinden biri olması için imar, altyapı, çevre düzenleme, sosyal ve kültürel projelere hız verdiklerini de sözlerine ekledi.

"Yerinde yönetimin özü bu toplantılarda"

Toplantıda konuşan İl Başkanı Ali Bakan, Malatya'nın yeniden inşa ve ihya sürecine dikkat çekerek, "Yerinde yönetim anlayışının özü bu toplantılardır. Halkın sorunlarını yerinde dinleyip ilgili kurumlarla çözüm üretmek, hızlı ve etkili sonuçlar doğurur. Bu modeli uygulayan Yeşilyurt Belediyemizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Program, mahalle muhtarları ve vatandaşların taleplerini iletmesiyle sona erdi. - MALATYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Politika, malatya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşilyurt'ta 'Başkanlarım Yanımda' Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
Karasu Limanı’nda park kavgasında kan aktı 1 kişi hayatını kaybetti Karasu Limanı'nda park kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
Tahliye edilen Berkay Gezgin’den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
İlkin Aydın’ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
Bitcoin mi Altın mı 2025’in En İyi Yatırımı Hangisi Bitcoin mi Altın mı? 2025'in En İyi Yatırımı Hangisi?
Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
Trump: Panama’ya çok sayıda asker gönderdik Trump: Panama'ya çok sayıda asker gönderdik

15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
15:45 İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım
13:58 Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
13:06 Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
13:02 İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
23:20 Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
22:56 ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
22:46 İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
22:20 Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
22:12 Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
21:59 CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 16:16:43. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta 'Başkanlarım Yanımda' Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement