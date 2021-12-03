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Yeşilyurt'ta Engelliler Günü'ne özel program - Son Dakika

Yeşilyurt'ta Engelliler Günü'ne özel program

03.12.2021 17:26
Yeşilyurt'ta Engelliler Günü'ne özel program

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Gedik Oba Çadırında özel bir program düzenledi.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Gedik Oba Çadırında özel bir program düzenledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İl Başkan Vekili Kamil Biter, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, Dernek Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda masaları tek tek gezerek engelli vatandaşlarla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Yemek ikramları ve müzik dinletilerinin yapıldığı programın açılış konuşmasını yapan Mehmet Çınar, engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde özel bir programda engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelmekten onur duyduklarını ifade eden Mehmet Çınar, "Bugün hepimiz için özel ve anlamlı bir gündür. Yeşilyurt Belediyesi olarak sadece bir gün değil her gün sizin yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin gündelik yaşamını kolaylaştırmak için proje üreten, uygulayan ve bu alandaki hizmetleriyle örnek alınan bir yerel yönetimiz. Fiziksel belediyecilik hizmetlerimizi layıkıyla yerine getirirken 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerinde belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıktık ve ciddi mesafeler aldık. Bu hizmetler sırasında dezavantajlı grupta yer alan hemşehrilerimize her zaman pozitif ayrımcılık yaparak, onların mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayata sürmeleri için çok önemli yatırımları gerçeğe dönüştürdük. Gençlerimize ve dezavantajlı gruplarımıza yönelik sosyal ve kültürel projelerimizden dolayı Cumhurbaşkanımızdan da ödül aldık. Esasen sadece 3 Aralık'ta değil, her gün bu konuyla ilgili farkındalığımızı her zaman en yüksek noktada tutmalıyız. Unutmamız gerekir ki, her insan engelli olmaya adaydır. Dolayısıyla özel gereksinimli bireylere yönelik davranışlarımızda her zaman empati duygularıyla hareket edip, kendimizi onların yerine koymalıyız. Hayatta yaşadıkları zorlukları ve hissettikleri duyguları çok iyi idrak edebilmeliyiz. 2018 yılında Engelsiz Parkı hizmete sunan yerel bir yönetim olarak geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle engelli kardeşlerimizin yanında yer almayı kendimize bir görev biliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz de hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir. Bu bakımdan engelli vatandaşlarımızın hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek, her alanda önemli başarılara imza atan engellilerimizin verdikleri mücadele gerçekten takdire şayandır. Bizlerde yatırımlarımız, projelerimiz ve desteklerimizle her daim onların yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle böylesine özel bir günde engelli kardeşlerimiz ve büyüklerimizin yanı sıra aileleriyle güzel bir ortamda bir araya gelmekten onur duymaktayız. Hepinizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüzü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

19 yıllık Ak Parti iktidarında dezavantajlı gruplara yönelik güzel hizmetlerin hayata geçtiğini ifade eden Ak Parti İl Başkan Vekili Kamil Biter ise, "Ak Parti olarak tüm engelleri hep birlikte aşmak adına sevgiyle, samimiyetle, kararlılıkla ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonrada aynı gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, " Önemli olan insanların gönüllerinde ve kalplerinde engel olmamasıdır, hepimiz her an engelli adayıyız. Bizler fiziki engeli bir engel olarak görmüyoruz. Rabbim kalplerimize engel koymasın, sevgimize engel koymasın. 19 yıllık AK Parti iktidarında engelliler için çok ciddi yatırımlar ve hizmetler yapıldı ancak sizler çok daha fazlasını hak ediyorsunuz ve hak ettiğiniz hizmetlere ulaşmanız içinde Hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz elinden gelen gayreti göstermektedir" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra programa katılan misafirlere Çınar tarafından hediyeler takdim edildi.

Mehmet Çınar ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından organizasyonu yapılan goalball müsabakasını da izlerken, sporculara hediyeler verip günlerini kutladı. - MALATYA

Yeşilyurt'ta Engelliler Günü'ne özel program
Yeşilyurt'ta Engelliler Günü'ne özel program
Yeşilyurt'ta Engelliler Günü'ne özel program
Yeşilyurt'ta Engelliler Günü'ne özel program

Yeşilyurt, AK Parti, Engelli, Aralık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeşilyurt'ta Engelliler Günü'ne özel program - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta Engelliler Günü'ne özel program - Son Dakika
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