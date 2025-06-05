Yılmaz'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Politika

Yılmaz'dan Kurban Bayramı Mesajı

05.06.2025 19:48
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kurban Bayramı'nın barış ve huzur getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın barışa, huzura, berekete ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayramlar, kalplerin yakınlaştığı, birlik, barış ve dayanışma zamanlarıdır. Bizleri milletçe huzur ortamında bu müstesna günlere tekrar kavuşturan Rabbimize hamd olsun. Bu vesileyle, bayram boyunca edilecek duaların, kesilecek kurbanların, yapılacak hacların ve gönülden yapılan her ibadetin aramızdaki muhabbeti çoğaltmasını, birliğimize ve dayanışmamıza güç katmasını temenni ediyorum. Her geçen gün daha da kökleşen huzur ve güven ortamı, Türkiye'nin terörden arındırılmış bir geleceğe doğru kararlılıkla yürüdüğünü açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

"Yeni ve sivil bir anayasaya kavuşmak, müşterek sorumluluğumuz haline gelmiştir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında yeni bir sivil anayasa yapılmasının müşterek bir sorumluluk haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır. Terörün tehdit olmaktan çıktığı, iç cephemizin güçlendiği bir ortamda, demokratik standartlarımız ve kalkınmamız hız kazanacak, bölgemizde emperyalist heveslerle kurulan tuzaklar boşa çıkarılacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, toplumun tüm kesimlerini kuşatan, özgürlükçü, katılımcı ve çağın gereklerine uygun yeni ve sivil bir anayasaya kavuşmak, müşterek sorumluluğumuz haline gelmiştir. Bayramdan sonra hız kazanacak olan anayasa çalışmalarında hedefimiz, 86 milyonun tamamını kapsayan, demokratik bir toplumsal sözleşmeye kavuşmaktır. Bu mübarek günlerde, gönül coğrafyamızda yaşanan acılar ise yüreklerimizi kanatmaya devam ediyor. Filistin'de, Gazze'de zulüm altında yaşayan kardeşlerimizin dramı, insanlık olarak hepimizin ortak vicdan yarasıdır. Onların bayramı buruk geçse de; dualarımızla, dayanışmamızla, sesimizle daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Aynı şekilde, İslam dünyasının dört bir yanında ve dünyanın farklı coğrafyalarında zulme uğrayan, zorluklarla sınanan ve adalet arayışı içinde olan tüm mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Değerlerimizden aldığımız güçle, milletçe geleceğe emin adımlarla yürüyoruz"

Dünyadaki bir çok yerde meydana gelen istikrarsızlık ve çatışmanın sona ermesi için çabalarını sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, "Dünyanın pek çok köşesinde süregelen istikrarsızlıkların ve çatışmaların sona ermesi için samimi ve kararlı çabalarımızı sürdürüyoruz. Suriye'de kalıcı huzurun sağlanması, onurlu geri dönüşlerin ve toplumsal barışın tesisi, bölgemiz için barışın mihenk taşı olacaktır. Aynı şekilde, Rusya- Ukrayna savaşında silahların susması ve barışın egemen olduğu bir bölgesel düzene geçilmesi hem insanlık değerleri hem de küresel istikrar için elzemdir. Türkiye, tüm çatışma bölgelerinde istikrarsızlıkların giderilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde, diplomatik ve insani çabalarını en üst düzeyde kararlılıkla sürdürmektedir. Diğer yandan savunma sanayinde yaptığı devrim niteliğinde atılımlar ile caydırıcı bir güç olarak yoluna devam etmektedir. Bizler; köklü tarihimizden ve değerlerimizden aldığımız güçle, milletçe geleceğe emin adımlarla yürüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Ekonomik ve sosyal kalkınma sürecimiz kesintisiz sürmektedir"

Geçen yıl 1.3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü ve 15 bin 500 dolara yaklaşan kişi başı milli geliri daha da arttırmak istediklerini söylen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl itibarıyla 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğümüzü ve 15 bin 500 dolara yaklaşan kişi başı milli gelirimizi çok daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Dünya ekonomisinde belirsizliklerin yükseldiği, büyüme ve ticaret perspektifinin zayıfladığı, gerilimlerin arttığı bir ortamda, ülkemizi risklere karşı dayanıklı hale getirme ve oluşan fırsatları değerlendirme yaklaşımı ile hareket ediyoruz. Sağlam bir gelecek vizyonumuzun olmazsa olmazı olan ekonomik ve sosyal kalkınma sürecimiz kesintisiz sürmektedir. Kararlı şekilde uyguladığımız program ile yıllık enflasyon oranında 12 aydır yaşanan düşüşün devam etmesiyle yıl sonunda yüzde 20'li seviyelere ulaşmayı bekliyoruz. Dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz. Aldatıcı ve kısa vadeli söylemlerle değil, sağlıklı politikalarla sosyal refahı kalıcı şekilde artırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan tarihimizin en büyük afetinin yaralarını sarıyoruz. 100 milyar doları aşan harcama ile deprem bölgemizi geleceğe çok daha dirençli hazırlıyoruz. Diğer riskli alanlarımızda ise kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz. Son 23 yılda yaptığımız büyük hamleler, fiziki ve beşeri altyapımıza kazandırdığımız seviye ile önümüzdeki dönem de istikrar içinde büyüyen ve güçlenen bir ülke olacağız. Bu duygularla, aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tekraren tebrik ediyor, bayramın barışa, huzura, berekete ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyor, trafik kurallarına uymalarını ve can güvenliklerini her şeyin önünde tutmalarını önemle hatırlatıyorum. Tüm yollar sevdiklerinize çıksın, yollarınızın sonu bayram olsun. Bayramımız mübarek olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Kurban Bayramı, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılmaz'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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