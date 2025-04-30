Yozgatlı Din Adamları Milli Mücadele'de - Son Dakika
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Politika

Yozgatlı Din Adamları Milli Mücadele'de

Cemil Çiçek, Milli Mücadele'ye destek veren 155 din adamından 4'ünün Yozgatlı olduğunu belirtti.

30.04.2025 22:53
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TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek: Milli Mücadeleye destek veren 155 din adamından 4'ü Yozgatlıydı

YOZGAT - Yozgat'ta düzenlenen 'Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yozgatlı Devlet Adamları' isimli panel düzenlendi.

Yozgatlı devlet adamlarının tarihi süreçteki yeri ve önemine değinilmesi amacıyla düzenlenen panele TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek katıldı.

Açılış konuşmasını yapmak üzere söz alan Cemil Çiçek, "Elbette bizim binlerce yıllık tarihimiz var. Anadolu coğrafyasında resmi tarihi 1071 kabul edersek 953 senedir yani bin yıldır bu coğrafyada geçmişimiz var. İnşallah burası bizim ebedi vatanımızdır. Allah atalarımızın cümlesinden razı olsun ki bu coğrafyayı bize vatan yaptı. Ama bunun ne kadar farkındayız? Zaman geçtikçe, teknoloji geliştikçe biz büyük ölçüde köklerimizden kopuyoruz. Köklerimizden koptuğumuz için de o kökten gelen ağaçtan meyve yemeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum" dedi.

"Milli mücadele kahramanlarını anmalı ve çocuklarımıza bunları öğretmeliyiz"

Çevre devletlere bakıldığında milli mücadelenin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, "Milli mücadelenin bütün kahramanlarını başta aziz Atatürk, silah arkadaşları ve Yozgatlı hemşerilerimiz de dahil olmak üzere hepsini rahmetle anıyoruz ve anmalıyız. Bunu bizim bu salondaki belli sayıda insanlarla anmamız yetmiyor. Çocuklarımızın da bunu bilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Milli Mücadeleye destek veren 155 din adamından 4'ü Yozgatlıydı"

Milli Mücadele dönemine ve o dönemde Yozgatlı önde gelen isimlere değinen Çiçek, şu ifadelere yer verdi; "Cumhuriyet olmasaydı, kurulmasaydı, imparatorluklar çağının sonu gelmişti zaten. Cumhuriyeti ortaya çıkaramasaydık bugün halimiz nice olurdu? Cumhuriyeti iyi anlamamız, iyi bilmemiz ve bunu kökleştirip daha da kurumsallaştırmamız lazım. Bir diğer kazanımımız demokrasidir. Demokrasinin olmadığı yerlerde huzur da yok, barış da yok. Orada insanların ne halde yaşadıklarını hep beraber görüyoruz biliyoruz. Bu kazanımlarımıza siyasi görüşünüz ne olursa olsun, dini yorumlarımız nasıl olursa olsun, mesleğimiz, meşrebimiz ne olursa olsun sahip çıkmak ve kökleştirmek, bunları bizlere kazandıranlara her fırsatta rahmet okumak gerekmektedir. Milli Mücadelenin meşruiyetini biz fetvalardan öğreniyoruz. Anadolu'nun her yerinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kuruluyor. Yozgat'ta da kuruluyor. Başındaki insan Yozgat Müftüsü Mehmet Hulusi Efendi. 155 din adamı 'Milli Mücadele haktır. Şeriata uygundur, gereklidir, sevaptır' denilen bildiri imzalıyor. Bu 155 kişiden 4'ü Yozgatlıdır"

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Cemil Çiçek, Politika, Kültür, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika Politika Yozgatlı Din Adamları Milli Mücadele'de - Son Dakika

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