YRP\'den, AK Parti\'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin

Politika

Kızını gelinlikle evden uğurluyordu, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Haberler.com stüdyolarında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. AK Parti'nin transfer ettiği YRP'li belediye başkanlarına çağrı yapan Altınöz, "Yapılan bu alışverişten kim karlı çıkacak göreceğiz?" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ İKTİDARDAN MEMNUN OLSA ONUN ADAYINA OY VERİRDİ"

AK Parti, 23. kuruluş yıl dönümünde 13 belediye başkanını kendi partisine kattı. Bu başkanlardan 7'sinin Yeniden Refah Partisi'nden olması dikkat çekti. Konuyla ilgili Haberler.com'a açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. AK Parti saflarına geçen belediye başkanlarına "Siz burada siyasete devam etmeliydiniz" diyen Altınöz, "Çünkü vatandaş zaten 'Ahlaklı belediyecilik' yapacağınız için size oy verdi, siz israf yapmayacağınız için size oy verdi. Yoksa çok belediye başkan adayı vardı, gidip oyunu onlara verirdi. Şimdi siz iktidar partisine gittiniz. Vatandaş zaten iktidar partisinden memnun olsaydı iktidar partisinin belediye başkan adayına oy verirdi. Niye ona oy vermedi de size oy verdi? Bunu lütfen gece yastığa başınızı koymadan önce düşünün" ifadelerine yer verdi.

"SİZİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR, BU ALIŞVERİŞTEN KİM KARLI ÇIKACAK?"

AK Parti'ye geçen belediye başkanları zor günler beklediğini ve başkanlar için üzüldüğünü ifade eden Altınöz, "Açıkçası sizi zor günler bekliyor, ben size üzülüyorum. Çünkü siz temiz, düzgün insanlarsınız. Bizimle birlikte temiz bir sayfa açıp hayırlı işlere imza atacağınız yerde gidip iktidar partisini belediye başkanı oldunuz. Bakalım yarın neler olacak? O belediye başkanlarıyla tekrar konuşmak isterim. Acaba yapılan bu alışverişten kim karlı çıkacak?" dedi.

"YANLIŞ YAPTIK DİYEREK TÖVBE EDİN"

Altınöz, sözlerinin devamında "Belediye başkanlarımızın yaptığı işin ne kadar yanlış olduğunu kendileri de bir iki ay içerisinde çok iyi anlayacağını düşünüyorum. Ama kapılarımız açık. Çıkın gelin, tövbe edin. Tekrar, Yeniden Refah Partisi'ne gelin. "Biz bir yanlış yaptık" diyerek baba ocağına gelin, bizimle çalışmaya devam edin" sözleriyle belediye başkanlarına çağrıda bulundu.