YRP lideri Erbakan Van'da kardeşlik mesajı verdi, Çiçek tüm oylarla yeniden seçildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu topraklar, bin seneden beridir kardeşliğin, birlik ve beraberliğin merkezi oldu, bundan sonra da aynı şekilde olacak. Bölünmenin ve parçalanmanın merkezi değil, fitne ateşinin yandığı bir merkez değil. Tam tersine huzurun, barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin merkezi olacak." dedi.

Partisinin Van Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapılan 3. Olağan İpekyolu İlçe Kongresi'ne katılan Erbakan, Van'ın yıllar önce Milli Görüş belediyeciliğiyle tanışan önemli bir il olduğunu söyledi.

Kentin imanlı ve inançlı insanların diyarı olduğunu belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, bin seneden beridir kardeşliğin, birlik ve beraberliğin merkezi oldu, bundan sonra da aynı şekilde olacak. Bölünmenin ve parçalanmanın merkezi değil, fitne ateşinin yandığı bir merkez değil. Tam tersine huzurun, barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin merkezi olacak. Bin seneden beridir böyleydi. Bundan sonra da kardeşliğimiz arasına kimse nifak tohumları ekemeyecek. Bölgenin insanları, tarih boyunca dış güçlerin, ırkçı emperyalizmin, siyonizmin oyunlarını bozduysa, bundan sonra da bu oyunları bozacaklar. Bundan sonra da siyonizme, Büyük Ortadoğu Projesi'ne, Büyük İsrail Projesi'ne geçit vermeyecekler, Allah'ın izniyle."

Irk ve mezhep ayrımı yapmadan bölge insanını sevgiyle, muhabbetle kucaklamaya geldiklerini dile getiren Erbakan, "Ümmet kardeşliği anlayışıyla, İslam kardeşliği anlayışıyla, hangi ırktan olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, milletimizi ve 86 milyonu kucaklama aşkıyla burada bulunuyoruz. Merhum liderimiz Necmettin Erbakan'ın açtığı yolda yürüme kararlılığındayız. Ne diyordu Erbakan hocamız? 'Türk'le Kürt'ü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır. Ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail durabilir.' diyor. Yaşasın Türk ve Kürt kardeşliği, yaşasın İslam kardeşliği, yaşasın ümmet kardeşliği." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan Aydın Çiçek, tüm delegelerin oyunu alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongrenin ardından Erbakan, İskele Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.