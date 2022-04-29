Yunusemre Belediyesi bayramda da hizmette - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi bayramda da hizmette

29.04.2022 18:07
Yunusemre Belediyesi bayramda da hizmette

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ramazan Bayramı öncesi belediye binasında personeliyle bayramlaştı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ramazan Bayramı öncesi belediye binasında personeliyle bayramlaştı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ramazan Bayramı öncesi belediye binasında personeliyle bayramlaşarak tüm çalışanlarına hayırlı bayramlar diledi. Bayramlaşmada Başkan Çerçi'ye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Belediye personelinin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde Ramazan Bayramını geçirmelerini dileyen Başkan Çerçi, "Belediye personelimize aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Bu bayramda belediye olarak tüm ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız" dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyesi bayramda da hizmette
Yunusemre Belediyesi bayramda da hizmette
Yunusemre Belediyesi bayramda da hizmette
Yunusemre Belediyesi bayramda da hizmette

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Ramazan Bayramı, Mehmet Çerçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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