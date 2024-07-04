Yunusemre Belediyesi\'nde \'Mahalle Meclisi\' Projesi Hayata Geçti

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın seçimlerde söz verdiği 'Mahalle Meclisi' ilk olarak Atatürk Mahallesi'nde kuruldu. İlk toplantıya eşlik eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle meclisi üyeleriyle biraraya gelerek "Bundan sonra Yunusemre'yi mahalle meclislerimizle birlikte yöneteceğiz" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 'Yunusemre'yi Birlikte Yöneteceğiz' sloganıyla hareket eden ve bu doğrulta ilçenin her mahallesinde halkın kuracağı meclisler oluşturacaklarının sözünü veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın 'Mahalle Meclisleri' projesi hayata geçti. Geçtiğimiz haftalar içerisinde muhtarlıklarda kayıtların başladığı Mahalle Meclisi'nin ilki Atatürk Mahallesi'nde kuruldu. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçede ilk mahalle meclisini oluşturan Atatürk Mahallesi'nde meclis üyeleri ile bir araya geldi. Atatürk Kültür ve Taziye Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Balaban'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Atatürk Mahallesi Muhtarı Bedir Kılıç ve konsey üyeleri katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç, üstlendikleri görevin önemine vurgu yaparak mecliste görev yapan 54 meclis üyesine teşekkür etti.

Yunusemre Kent Konsey Başkanı Bektaş Kılınç ise ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, mahalle meclisleri aracılığıyla yönetimde halkın gücünü artırmak olduğunu ifade etti. Kent Konseyi Başkanı Kılınç, "Halk meclisleri ile hedefimiz kenti birlikte yönetebilmek. Bu anlamda mahalle meclisleri, içerisinde kadın meclisleri, gençlik meclisleri yer olacak. Burada çalışma grupları oluşturulacak sorunlar ve bu sorunların çözümünde izlenecek yollar belirlenecek. Mahalle meclislerimizle güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Toplantıda söz alan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ise projenin kendileri için önemine atıfta bulunarak şu ifadelere yer verdi: "Seçim süreci boyunca en büyük vaatlerimizden mahalle meclislerimizi kuracak, atacağımız adımlarda vatandaşlarımızın isteğinin dışında herhangi bir durum içerisinde yer almayacağımızdı. Bunun hayata geçmesinin somut adımlarını atmaya başladık. İlk meclisi Atatürk mahallemiz oluşturdu. Bundan sonra da mahalle meclislerimizle sık sık halkımızla bir arada olacağız. Vatandaşlarımız meclislerimiz aracılığıyla sorunları iletecek, bizlerde çözüm konusunda imkanlarımız çerçevesinde elimizden geleni yapacağız."

'Yunusemre'yi birlikte yöneteceğiz'

İlk toplantıda meclis üyelere seslenen Belediye Başkanı Semih Balaban seçim vaatleri arasında yer alan mahalle meclisleri ile vatandaşın doğrudan yönetimde söz sahibi olması için göreve gelir gelmez kolları sıvadıklarını söyledi.

Atatürk Mahalle Meclisi'ne başarılar dileyen Başkan Balaban konuşmasında, "Mahalle meclisleri ile Yunusemre'yi birlikte yöneteceğiz. Seçimden önce, 'belediyeyi kazandığımız takdirde belediyeyi halk, mahalle meclisleri ile birlikte yöneteceğiz' dedik. Mahalle meclisi üyeleri hangi partiden olursa olsun önemli olan halkın sorunlarını dile getirecek, Atatürk Mahallesi'ni en iyi şekilde temsil edecek. Bu nedenle de bizler her sorunda Atatürk Mahallesi ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerini almadan bir karara varmayacağız. Meclis üyelerimiz ile birlikte Atatürk Mahallesi'ni muhtarımın rehberliğinde yöneteceğiz. Aynı şekilde Konsey Başkanı Bektaş Kılınç'ın da emeği çok büyük. O da bu konuda çalışmalarına devam edecek. Muhtarımıza oluşturduğu meclis için teşekkür ederim. Belediye yönetimi olarak 3 ayda bir meclis toplantılarına katılarak halkımızın görüşlerini dinleyeceğiz ve fikir alışverişinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

'Halka rağmen bir karar almayacağız'

Başkan Semih Balaban açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Oluşturulan meclislerimizde siyasi bir olgu yok. Halkın yönetimde söz sahibi olma gerçeği var. Halka rağmen bir karar almayacağız. Atatürk Mahallesi'nin sorunları var. Bunu da yönetimde bulunduğumuz süreç içerisinde çözmek için çalışacağız. Önümüzdeki günlerde de inşallah güzel müjdeler vereceğiz. 54 kişiden oluşan meclisi de kutluyorum. Hayırlı, uğurlu olsun"

Görüş alışverişinde bulundular

Mahalle Meclisi üyeleri de söz alarak Belediye Başkanı Balaban'a bu tür toplantıların devam etmesini istediklerini belirterek, sorunlarının çözümü için gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Toplantı, karşılıklı diyalog ve çözüm önerileriyle verimli bir şekilde sona erdi. - MANİSA