Yurdagül\'den TFF\'ye Sert Tepki

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, TFF'nin İstanbulspor maçı sonrasında çıkan saha olayları nedeniyle Erzurumspor'a verilen cezaların kıyım niteliğinde olduğunu söyledi.

MHP İl Başkanı Yurdagül yaptığı açıklamada, "Bugün sevdamız Erzurumspor'umuz için büyük bir kıyımın haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Geçtiğimiz günlerde oynanan ve kulübümüzün resmen haklarının hiçe sayıldığı İstanbulspor maçı sonrası çıkan olaylar sebebiyle TFF'nin açıkladığı cezalar resmen bir futbol kulübünün ve camiasının kıyımıyla sonuçlanmıştır" dedi.

Hakem hatalarına rağmen, şampiyonluk için mücadele eden Erzurumspor'un 2 maç seyircisiz oynama, hak mahrumiyetleri, sporculara, yöneticilere kesilen 700 bin TL lik para cezaları ile kulübün süper lige çıkmasının engellenmek istendiğini belirten MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Erzurumspor bizim göğsümüzde taşıdığımız şeref madalyasıdır. Bu şehir bunu haketmiyor, Bu şehire ve bu köklü kulübe reva görülen durum, bir memleketin kaderini değiştiriyor. Herkes bilsin ki bu memleketin bir evladı olarak, sevdamız olan Erzurumspor'a kesilen cezayı şahsım adına üstleniyor ve ben ödüyorum. Bizi cezalarla korkutamazsınız. Vallahide billahi de bizi cezalarla susturamazsınız Bu cezaları kulübümüze kesenler, hangi akla ve mantığa uyarak, bu kıyımı yapıyorlar. Bu cezaları kesenler oturdukları yerden nasıl bir şehrin kırmızı çizgisine bu denli müdahale ediyorlar" diye konuştu.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurumspor gibi köklü bir takımın kaderinin kendini bilmez birkaç kişinin iki dudağının arasında olamayacağını ifade ederek, "Bu kararları alanlar kendilerine gelsin, Bu kararları alanlar bu şehri sahipsiz sanmasın, bu kararları alanlar akıllarını başlarına alsın. Bilinsinki; bu kararlar, Türk futboluna, Türk futbolunun güzide takımlarından göz bebeğimiz Erzurumspor'a yapılmış bir darbe girişimidir. Biz de buna asla izin vermeyiz.

TFF'ye sesleniyorum, siz bu kararla bu kulübe değil bu şehire ceza veriyorsunuz. Herkes bu şehirle ilgili hakkını da, haddini de bilecek. Şimdi sizlerle bazı görüntüler paylaşıp sorular sormak istiyorum. Görüntülerde İstanbulspor'un ahlak timsali hocası Osman Zeki Korkmaz'ın TFF temsilcilerin gözü önünde oyuncularımıza ve teknik heyetimize yaptığı "kucak" hareketleri ve küfürlü bağırmalarını görüyoruz. Bunlar oluyor ama cezayı Erzurumspor yiyor. TFF içine yerleştirilmiş kulüp sempatizanı, Deplasmana rakip takım kafilesiyle geliyor, maçı izliyor, utanmadan sinkaflı paylaşım yapıyor ve cezayı Erzurumspor yiyor. Bu resmen bir akıl tutulmasıdır. Bu resmen bir oyun ve komplodur.

Sorulacak çok soru var ama biz şimdilik bunlarla yetinelim. Ben buradan tüm Erzurum'a, Erzurumlulara, kıymetli dadaşlara, siyasetçilerimize, STK temsilcilerine, bürokratlarımıza sesleniyorum. Gün Erzurumspor'umuz için birlik olma günü, gün kulübümüze, şehrimize sahip çıkma günü. Bizim derdimiz Erzurum, sevdamız Erzurumspor. Bu böyle biline" şeklinde konuştu. - ERZURUM