Yüreğir Belediyesi Yolları Yeniliyor - Son Dakika
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Politika

Yüreğir Belediyesi Yolları Yeniliyor

Yüreğir Belediyesi Yolları Yeniliyor

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün 9 farklı noktada asfalt çalışması yaparak ilçenin yollarını yeniliyor. Yapılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Ali Demirçalı, asfaltsız yol kalmayacağını belirtti.

04.07.2024 13:41  Güncelleme: 13:46
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Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri büyükşehir belediyesi ekipleri ile birlikte her gün 9 farklı noktada asfalt çalışması yaparak ilçenin yollarını yeniliyor. Yaşar Doğu Caddesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Çok kısa bir sürede Yüreğir'de asfaltsız yol kalmayacak" dedi.

Demirçalı, ilçede en büyük şikayetlerin başında gelen yol sorunu için kolları sıvadı. Yüreğir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyor. Ekipler hem kırsalda hem de merkezdeki mahallelerde yol ve kaldırım yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalara hız veren Demirçalı, Yaşar Doğu Caddesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını bizzat giderek yerinde inceledi. Daha modern ve daha güzel bir Yüreğir için çalıştıklarını belirten Demirçalı; "Söz verdiğimiz gibi yol hamlemize başladık. Konforlu ve güvenli bir ulaşım için gerek Büyükşehir Belediyemizin iş birliği ve koordinasyonu gerekse belediyemizin çalışmalarıyla ilçemiz genelinde her gün 9 farklı noktada ekiplerimiz çalışıyor. Yüreğir'e yakışır estetiklikte, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayacağı modern yolları Yüreğirli hemşerilerimizle buluşturacağız. İnşallah çok kısa bir süre içinde Yüreğir'de asfaltsız yol kalmayacak" şeklinde konuştu.

Atakent Mahalle Muhtarı Tuğba Oruç ise yeni yollarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Mahalle sakinlerimiz adına bu yatırımın mahallemize kazandırılmasında büyük emeği olan Başkanımız Ali Demirçalı'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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