Zahide Yetiş'e TBMM'de Tepki - Son Dakika
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Politika

Zahide Yetiş'e TBMM'de Tepki

Zahide Yetiş'in 'Kadınlar da şiddet uyguluyor' sözüne tepki veren vekiller komisyonu terk etti.

12.02.2025 20:04
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TBMM Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu ünlü TV sunucusu Zahide Yetiş'i dinledi

Yetiş'in "Bazen kadınlar da şiddet uyguluyor" sözlerine tepki gösteren bazı vekiller komisyonu terk etti

ANKARA - TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, ünlü televizyon sunucusu Zahide Yetiş'i dinledi. Yetiş'in "Bazen kadınlar da şiddet uyguluyor" şeklindeki sözlerine tepki gösteren bazı milletvekilleri komisyon salonunu terk etti.

TBMM Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu başkanlığında 16. kez toplandı. Komisyon, ünlü televizyon sunucusu Zahide Yetiş'i dinledi. Komisyonda Yetiş'in yanı sıra Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği temsilcileri sunum yaptı. Sunum öncesi konuşan Milletvekili Cevizoğlu, "Bugünkü toplantımızda komisyonumuzun araştırma alanıyla ilgili medya temsilcisi yetkililerinden bilgi alacağız. Bütün dünyada bir olgu olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir olgu olan kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda, 'Kaynakları nedir?', 'Bu kaynakları besleyen yan unsurlar var mıdır?' bugüne kadarki 15 toplantıda medyanın rolüne değinildi. Medya bu tür yayınları yapmazsa şiddet azalır şeklinde bir kanı oluştu. Varsayalım ki bugün medya yok. Şiddet sıfırlanacak mı? Şiddetin artmasında medyanın rolü varsa yüzde kaçtır? Bunu bilmemiz gerekiyor. Kadına karşı şiddet konusunda medyanın bu durumu doğru ele alıp almadığını tartıştık. Bugün yetkililerden, konunun pratiğini gerçekleştirenlerden dinleyeceğiz" dedi.

Cevizoğlu, konuşmasının ardından Zahide Yetiş'e söz verdi.

Yetiş'in sözlerine tepki gösteren bazı vekiller salonu terk etti

Zahide Yetiş, "Burada herkesin annesi var. O annenin bir babası var, bir oğlu var, bir kardeşi var, bir kocası var sonrasında. Bazılarını seçebiliyor, bazılarını seçemiyoruz. Babamızı seçemiyoruz, kardeşlerimizi değil. Evladımızı da değil belki ama eşimizi seçebiliyoruz. En çok kadınlar kimden şiddet görüyor? Baba, evlat en acısı belki. Şiddet ama sadece buna kadına yönelik şiddet desek bile bazen kadınlar da bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

Yetiş'in "Bazen kadınlar da şiddet uyguluyor" sözlerine tepki gösteren DEM Partili milletvekilleri salonu terk etti. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen de eleştirilerde bulunarak toplantıdan çıktı. Zahide Yetiş, "Niye gittiğinizi anlamadım ama" diyerek teşekkür etti ve konuşmasına devam etti.

CHP milletvekilleri ise toplantıya katılmadı.

Kaynak: İHA

Zahide Yetiş, Politika, Kadın, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Zahide Yetiş'e TBMM'de Tepki - Son Dakika

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