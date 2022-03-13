Zelenskiy'den dünyaca ünlü teknoloji devlerine çağrı - Son Dakika
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Zelenskiy'den dünyaca ünlü teknoloji devlerine çağrı

13.03.2022 22:37
Zelenskiy'den dünyaca ünlü teknoloji devlerine çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyaca ünlü teknoloji devlerine seslenerek, "Artık kararlar yarım verilemez. ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyaca ünlü teknoloji devlerine seslenerek, "Artık kararlar yarım verilemez. ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyaca ünlü teknoloji devlerine seslenerek Rusya'daki hizmetlerine son vermeleri ve bu savaşı durdurmaları konusunda çağrıda bulundu. Zelenskiy, "Artık kararlar yarım verilemez. Sadece siyah ya da beyaz, iyilik ya da kötülük vardır. ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle ve SAP! Rusya'da hizmet vermeyi durdurun ve savaşı sonlandırın" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zelenskiy'den dünyaca ünlü teknoloji devlerine çağrı - Son Dakika


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