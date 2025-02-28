Zelenskiy'den Trump'a Teşekkür

Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "ABD, desteğiniz için teşekkür ederim. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz de tam olarak bunun için çalışıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gergin geçen görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD'ye teşekkür eden Zelenskiy, "Trump, Kongre ve Amerikan halkı teşekkürler. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz de tam olarak bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON