Zelenskiy'nin açıklamasına göre ABD Ukrayna'ya istihbarat akışını yeniden başlattı - Son Dakika
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Zelenskiy'nin açıklamasına göre ABD Ukrayna'ya istihbarat akışını yeniden başlattı

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Zelenskiy, ABD'nin kısa bir duraklamanın ardından Ukrayna'ya Rus füze saldırılarına karşı kritik istihbarat sağlamayı yeniden başlattığını söyledi. İstihbarat akışının kesintiye uğradığını ancak engelin kaldırıldığını belirten Zelenskiy, sistemin çalıştığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını yeniden başlattığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ve Ukrayna arasında durduğu öne sürülen istihbarat akışı hakkında konuştu. ABD merkezli NBC'nin "Meet the Press" programına konuşan Zelenskiy, ABD'nin kısa bir duraklamanın ardından Rus füze saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya kritik istihbarat sağlamayı yeniden başlattığını söyledi. Zelenskiy, istihbarat paylaşımının kesintiye uğradığını ancak daha sonra "engelin kaldırıldığını" belirterek, "Bunun için çok müteşekkiriz. Şu anda sistem çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin istihbarat akışını kestiği iddiası

Geçtiğimiz günlerde ABD yönetiminin Ukrayna'nın Rusya'daki enerji ve rafineri tesislerine yönelik saldırılarını durdurmaması halinde istihbarat paylaşımını askıya alacağı iddia edilmişti. Ukraynalı bazı yetkililer de ABD'den gelen kritik istihbarat akışının aksadığını veya durduğunu öne sürmüştü. ABD Başkanı Donald Trump ise bu haftanın başlarında, Ukraynalı yetkililerin istihbarat akışının aksadığını söylemesine rağmen ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını sürdürdüğünü ifade etmişti.

Kaynak: İHA
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