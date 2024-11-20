Zengin'den CHP'ye Tepki

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zengin, Gazi Meclis çatısı altında bütçe görüşmeleri sırasında bakanlara yönelik saygısızlığın, bizzat aziz milletin iradesine yapıldığını ifade etti.

Özlem Zengin, şunları kaydetti:

"Nezaketten, adaptan ve siyasi ahlaktan uzak bu zorbalık, 'demokrasi, demokrasi, demokrasi' sloganı atanların sadece dillerinde dolaşan kelimelerin zihinlerine ve kalplerine ulaşmadığını göstermektedir. Memleket adına böylesi bir muhalefet, ne hazin..."