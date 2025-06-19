Zeytin Üreticilerinden İtiraz

MİLLETVEKİLLERİ VE ZEYTİN ÜRETİCİLERİNDEN AÇIKLAMA

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda yaşanan gerginliğin ardından muhalefet milletvekilleri, zeytin üreticileri ve çevrecilerle birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bugün burada ve şu anda komisyonda olan ve ülkenin dört bir tarafında bizimle beraber olan, ülkenin havasını, suyunu, toprağını, var olan yer altı ve yer üstü kaynaklarını koruma hedefi edinmiş tüm dostlarla birlikteyiz. İktidarın saltanat rejimini hayata geçirirken hukuk, çevre ve toprak tanımaz tutumunun aynısını Komisyon Başkanı, bugünkü toplantıda hayata geçirdi. Faşizan, baskıcı, babasının malı gibi, şirketini yönetirmiş gibi, yönetim kuruluna ders verir gibi bir tutum sergilemeye çalıştı. Salon değiştirildi ancak bunlar usule dönük işlerdir. Asıl olan içerik, içerikse şudur; bu ülkenin ormanlarını, tarım topraklarını, yüzyıllardır ekmeğini yedikleri zeytin alanlarını, uluslararası şirketlere ve kendilerine yakın şirketlere peşkeş çekmektedirler" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ YETKİYE SAHİP OLABİLECEKLER'

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ise "Bizim gördüğümüz kadarıyla ne Enerji Bakanlığı ne Tarım Bakanlığı ne Çevre Bakanlığı herhangi bir yetkiye sahip olamayacaklar. Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurul vasıtasıyla her türlü yetkiye sahip olabilecekler. Bu, şu anlama geliyor; hukuk sisteminin ortadan kaldırıldığı, yetkilendirilmiş 5 kişi ile Cumhurbaşkanlığının uhdesinde bu meseleleri halletmeye çalışıyorlar. Elbette Türkiye'de bir enerjiye ihtiyaç vardır ama bu enerji ihtiyacının daha çok, 'kritik' dedikleri madenleri uluslararası şirketlere ve Türkiye'deki bütün sermaye gruplarına bunu açmak istiyorlar. Şu ana kadar ÇED vasıtasıyla bizim yürütmeye çalıştığımız ve halkın katıldığı itirazlarımız ortadan kaldırılmaya çalışılıyor" dedi. Zeytin üreticileri ise ağaçlarını büyük emeklerle büyüttüklerini belirterek, zeytinliklerini vermeyeceklerini söyledi.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,