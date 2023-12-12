Zile Belediyesi \'Sıfır Atık\' Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerini Verdi

Zile Belediyesinin ortaokul öğrencileri arasında düzenlediği 'Sıfır Atık' yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini belediye başkanı verdi.

Zile Belediyesi, ortaokul öğrencileri arasında düzenlediği 'Sıfır Atık' yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verdi. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Düzenlenen yarışmada 1'nci ve 2'nci olanlara bisiklet verilirken 3'ncü, 4'ncü ve 5'nci olan öğrencilere kol saati ve diğer katılımcılara ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk biblosu hediye verildi.

"Dünya alarm vermeye başladı"

Dünyanın en büyük sorunlarından birisinin iklim değişikliği ve çevre olduğunu ifade eden Başkan Sargın, "Artık hissedilebilir bir şekilde dünya alarm vermeye başladı ve çevre duyarlılığını artırmak için bu tarz aktivitelere öncelik vermeyi sürdüreceğiz" dedi. - TOKAT