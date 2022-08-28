Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde referandum gerçekleşti. Yazıbaşı köyü Merkez Mahallesi'nin Perşembe beldesi sınırlarına geçmesi için yapılan referandum da her iki yerden sandıktan 'Evet' kararı çıktı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Perşembe beldesine bir köy daha dahil - Son Dakika

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