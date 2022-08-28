Perşembe beldesine bir köy daha dahil - Son Dakika
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Perşembe beldesine bir köy daha dahil

28.08.2022 19:55
Perşembe beldesine bir köy daha dahil

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde referandum gerçekleşti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde referandum gerçekleşti. Yazıbaşı köyü Merkez Mahallesi'nin Perşembe beldesi sınırlarına geçmesi için yapılan referandum da her iki yerden sandıktan 'Evet' kararı çıktı.

Perşembe Belediyesi himayesine geçmek için referanduma giden Yazıbaşı köyü Merkez Mahallesi'nde 1001 No'lu sandıktan 9 Geçersiz, 101 Evet, 72 Hayır oyu çıktı. Böylelikle Yazıbaşı Köyü Merkez Mahallesi Perşembe beldesi sınırlarına dahil oldu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Perşembe beldesine bir köy daha dahil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Perşembe beldesine bir köy daha dahil - Son Dakika
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