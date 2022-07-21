10 yaşındaki çocuğun orak makinesinde kopan ayağı, yerine dikildi - Son Dakika
Üye Girişi

10 yaşındaki çocuğun orak makinesinde kopan ayağı, yerine dikildi

21.07.2022 17:03
10 yaşındaki çocuğun orak makinesinde kopan ayağı, yerine dikildi

10 yaşındaki çocuğun orak makinesinde kopan ayağı, yerine dikildi Bacağını orak makinesine kaptırması sonucu sol ayağı bilek üst seviyesinden kopan 10 yaşındaki Ercan Coşkun'un ayağı ameliyatla yerine dikildi.

10 yaşındaki çocuğun orak makinesinde kopan ayağı, yerine dikildi

SAMSUN - Bacağını orak makinesine kaptırması sonucu sol ayağı bilek üst seviyesinden kopan 10 yaşındaki Ercan Coşkun'un ayağı ameliyatla yerine dikildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Ercan Coşkun, 3 Temmuz tarihinde tarlada ailesinin yanındayken ayağını orak makinesi kaptırdı. Kaptırma sonucu ayağı bilekten koptu. Hemen çocuğun yakınları 112 ekiplerine haber verdi. Ercan Coşkun acil olarak Vezirköprü'den 112 hava ambulansı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakledildi. Burada plastik cerrahi ve ortopedi bölümlerinin beraber müdahalesi ile kopan ayak 8 saat süren başarılı bir ameliyatla yerine dikildi. Doktorlar minik Ercan'ın eski haline 6 ay sonra gelebileceğini ifade ettiler.

"Genel durumu iyi"

Hasta hakkında bilgi veren Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin Şimşek, "Hastamız Ercan Coşkun orak makinesine sol ayağını kaptırması sonucu sol bacağı ayak bilek üst seviyesinden total kopmuş olarak 112 hava ambulansı ile fakültemiz acil servisimize getirilmiştir. Hastaya plastik cerrahi ve ortopedi bölümleri ile beraber müdahale edilerek kopan bacağı başarılı bir ameliyatla yerine dikilerek kurtarılmıştır. Ameliyat sonrası 3 gün çocuk yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisi yürütüldükten sonra plastik cerrahi servisine alınmış ve halen tedavisi devam etmektedir. Genel durumu iyidir" dedi.

Doktor tarım araçları kullanım konusunda uyardı

Prof. Dr. Tekin Şimşek uyarılarda bulunarak, "Hastamızın geçirmiş olduğu bu yaralanma vesilesiyle bu türden tarımsal yaralanmalara özellikle dikkat çekmek istiyorum. Karadeniz Bölgemiz çeşitli açık tarım faaliyetlerinin yoğun yapıldığı bölgelerimizin başında gelmektedir. Mevsim gereği bu ayda buğday, yulaf gibi ekinlerin hasadı ağırlıklı yapılmakta, ağustos ayından itibaren çeltik ve fındık hasadı hız kazanacaktır. Tüm bu tarımsal faaliyetlerde kullanılmakta olan tarım araçlarının mevzuatına uygun donanımlarının tamamlanıp bakımlarının yapılması ve kullanımlarında dikkatli olunması, muhtemel yaralanma ve sakatlanmalarında önüne geçmek açısından büyük önem arz etmektedir. Halen daha köylerimizde herhangi bir koruyucu muhafaza ve kaplaması olmayan, çalışır aksamı açıkta olan eski model traktör ve tarım araçlarının kullanıldığını, bunlara bağlı özellikle parmak, el ve kol gibi uzuv yaralanmaları ile karşılaşmaktayız. Bu yaralanmalar ciddi sosyoekonomik kayıplara yol açması yanında bazıları ölümle dahi sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle, tarımsal faaliyet yürüten vatandaşlarımızı; kullandıkları tarım makinelerini kullanım talimatlarına uygun olarak, gereken önlemleri aldıktan sonra azami dikkatle kullanmalarını, çocuklarımızı uzak tutmalarını hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

Baba Ramazan Coşkun ise doktorların çok iyi iş başardıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. 10 yaşındaki Ercan Coşkun bir müddet daha OMÜ Tıp Fakültesi'nde gözetim altında tutulduktan sonra taburcu olacak.

YORUMLAR
500
Yılbor, İSO 500'de 74. sırada yer aldı Yılbor, İSO 500'de 74. sırada yer aldı Yaz mevsiminde yapılan estetik operasyonlar konusunda uzmanından uyarı Yaz mevsiminde yapılan estetik operasyonlar konusunda uzmanından uyarı
Kaynak: İHA

Ercan Coşkun, Plastik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 10 yaşındaki çocuğun orak makinesinde kopan ayağı, yerine dikildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
18:58 Oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan gündem olan paylaşım
18:55 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor
18:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus
18:36 Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kaderi belli oluyor! Parkın geleceğine Ankaralıların karar verecek
18:21 Beşiktaş'tan giden Güven Yalçın, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı
17:48 ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu
17:45 ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı!
17:38 Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Midtjylland'da oynayan Evander ile anlaşma sağlandı
17:32 Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Ana gündem terörle mücadele ve sınır ötesi operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 19:09:09. #1.13#
SON DAKİKA: 10 yaşındaki çocuğun orak makinesinde kopan ayağı, yerine dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement