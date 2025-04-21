16 Ebe Sertifika Aldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 16 ebeye sertifika verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, normal doğum eylem planı ebelik eğitimlerinin güçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirilen, "Ebelik Normal Doğum Bilgi ve Beceri Arttırma ve Afete Hazır Olunuş Eğitimi" programını tamamlayan ebeler sertifika aldı.

Eğitimde, ebelerin normal doğum sürecine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, doğum hizmetlerinde kalitenin artırılması ve afet durumlarına yönelik hazırlık tedbirlerin alınması konularında bilgi verildi.