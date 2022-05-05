16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı - Son Dakika
Üye Girişi

16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı

05.05.2022 10:29
16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı

16 ülkede 200'den fazla çocukta görülen, "gizemli hepatit' sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Gizemli hepatitin etkeninin ne olduğunu henüz tespit edilmediğini ifade eden uzmanlar, Türkiye'de henüz görülmeyen hastalığa dair önlemlerin sıkı tutulması çağrısında bulundular.

Dünyada, 16 ülkede görülen ve 200'den fazla çocuğa bulaşan "gizemli hepatit" yayılmaya devam ediyor. Henüz Türkiye'de görülmeyen hastalığa yakalanan 4 çocuk hayatını kaybederken, uzmanlar gizemli hepatitin nedenini ise henüz tespit edebilmiş değil.

70 KÜSÜR VAKADA ADENOVİRÜS TESPİT EDİLDİ

TRT Haber'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Başka başka kıtalarda ortaya çıkmaya başladı ve etkenin henüz ne olduğunu da bilmiyoruz. Burada birçoğunda hafif vakaların, 220 küsür vakanın 70 küsüründe aslında adenovirüs 41 tespit edildi ama adenovirüs 41 ya da adenovirüsler böyle seyir yapan bir özellikte değiller." dedi.

"HENÜZ TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEDİ AMA..."

Hastalığın henüz ülkemizde görülmediğini ancak önlemlerin sıkı tutulması gerektiğini vurgulayan Akhan, "Temizliğin çok önemli olduğunu, solunum sistemiyle yine bulaşabileceği, etken eğer adenovirüsse bütün bunları gözardı etmememiz gerekiyor ve aynı zamanda da sekansanarak etkenin saptanması, adının konulması, önlemlerin alınması gerekiyor. Biz bu dönemde ülkemizde görmedik ama görebiliriz. O yüzden mutlaka dikkatli olmamız ve vakaları takip etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Hepatit C, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 16 ülkede görülen 'gizemli hepatit' virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
10:24 Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek
10:21 Fiyatlar artınca balkonlar bostan oldu! Herkes domates, biber ekmeye başladı
10:16 Bayramda bilet bulamadı, işe gidemeyince kovuldu! Engelli vatandaş hukuk mücadelesi başlattı
10:13 Bilim Kurulu üyesinden maske açıklaması: Haziranda tüm kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz
10:10 TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu
09:55 Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı!
09:49 ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 10:48:26. #1.11#
SON DAKİKA: 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement