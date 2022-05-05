16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı - Son Dakika

Dünyada, 16 ülkede görülen ve 200'den fazla çocuğa bulaşan "gizemli hepatit" yayılmaya devam ediyor. Henüz Türkiye'de görülmeyen hastalığa yakalanan 4 çocuk hayatını kaybederken, uzmanlar gizemli hepatitin nedenini ise henüz tespit edebilmiş değil.

70 KÜSÜR VAKADA ADENOVİRÜS TESPİT EDİLDİ

TRT Haber'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Başka başka kıtalarda ortaya çıkmaya başladı ve etkenin henüz ne olduğunu da bilmiyoruz. Burada birçoğunda hafif vakaların, 220 küsür vakanın 70 küsüründe aslında adenovirüs 41 tespit edildi ama adenovirüs 41 ya da adenovirüsler böyle seyir yapan bir özellikte değiller." dedi.

"HENÜZ TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEDİ AMA..."

Hastalığın henüz ülkemizde görülmediğini ancak önlemlerin sıkı tutulması gerektiğini vurgulayan Akhan, "Temizliğin çok önemli olduğunu, solunum sistemiyle yine bulaşabileceği, etken eğer adenovirüsse bütün bunları gözardı etmememiz gerekiyor ve aynı zamanda da sekansanarak etkenin saptanması, adının konulması, önlemlerin alınması gerekiyor. Biz bu dönemde ülkemizde görmedik ama görebiliriz. O yüzden mutlaka dikkatli olmamız ve vakaları takip etmemiz gerekiyor." diye konuştu.