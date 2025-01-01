2025 Yılının İlk Bebeği Kocaeli'de Doğdu - Son Dakika
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Sağlık

2025 Yılının İlk Bebeği Kocaeli'de Doğdu

2025 Yılının İlk Bebeği Kocaeli\'de Doğdu

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 2025 yılının ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya geldi. 2 kilo 580 gram ağırlığında ve 49 cm boyundaki erkek bebeğin ailesi henüz ismini belirlemedi.

01.01.2025 01:38  Güncelleme: 01:40
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KOCAELİ'de 2025 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 2 kilo 580 gram ağırlığında doğdu.

Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği saat 00.02'de Kocaeli Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Cansever ve Harun Alpgün'ün çiftinin erkek bebekleri 49 cm boyunda ve 2 kilogram 580 gram ağrılığında doğdu. Alpgün çifti ise bebeklerine henüz hangi ismi vereceklerini kararlaştırmadıklarını belirtti. Doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Ayşe Seda Daryal, "38 hafta 6 günlük gebeliği olan hastamızın normal yolla doğumunu gerçekleştirdik. Ailesi ile sağlıklı yıllar dileriz' dedi.

HABER: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık 2025 Yılının İlk Bebeği Kocaeli'de Doğdu - Son Dakika

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