2025 Yılının İlk Bebeği Malatya'da Dünyaya Geldi

Sağlık

Malatya'da yılın ilk bebeği dünyaya geldi

MALATYA - Malatya'da, 2025 yılının ilk bebeği saat 00: 08'de dünyaya geldi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğan bebeğe "Ahsen" ismi verildi. Ahsen bebek, 2 kilo 400 gram ağırlığında ve normal doğumla dünyaya geldi. Dalhançer ailesinin üçüncü kız çocuğu olan Ahsen'in sağlıklı bir şekilde doğduğu belirtildi.

Baba Ramazan Dalhançer, mutlu olduklarını ve 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen kızlarının sağlıklı olmasından dolayı şükrettiklerini belirtti.

Dalhançer, "Bugün üçüncü kızım dünyaya geldi, çok mutluyuz. İki kızım da çok şükür sağlıklı. 2025 ülkemize huzur ve mutluluk getirsin. Malatya'mızın bir an önce eski günlerine kavuşmasını diliyorum," dedi.

Kadın doğum uzmanı Gözde Yasemin Kurt ise, "Yeni yılın ilk bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Gülçiçek ve ailesinin üçüncü kız çocukları oldu. Doğum süreci sorunsuz geçti ve bebeğimizi sağlıklı bir şekilde annesine teslim ettik. Aileyi tebrik ediyorum, 2025 yılı sağlık ve huzur getirir," şeklinde konuştu.