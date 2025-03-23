37 Yılda 5 Bin Doğuma Katıldı - Son Dakika
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Sağlık

37 Yılda 5 Bin Doğuma Katıldı

Ebe Seval Peker, 37 yıllık kariyerinde 5 binin üzerinde doğuma katılarak teşekkür belgesi aldı.

23.03.2025 15:57
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Sağlık Bakanlığı'nın teşekkür belgesi verdiği 37 yıllık ebe: "5 binin üzerine doğuma katıldım"

SAMSUN - Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapan 55 yaşındaki ebe Seval Peker, mesleğinin 37. yılında Sağlık Bakanlığı tarafından "teşekkür belgesi" ile ödüllendirildi. Seval Peker, meslek hayatında 5 binin üzerinde normal doğuma katıldığını söyledi.

Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde 15 yıldır doğumhane sorumlusu olarak görev yapan ebe Seval Peker'e, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen teşekkür belgesi, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras tarafından kendisine takdim edildi.

37 yıllık meslek hayatını anlatan Seval Peker, "Ben 1970 yılında Vezirköprü'de doğdum. Evliyim, 2 çocuk annesiyim. 1988 yılında Vezirköprü Devlet Hastanesi doğumhanede göreve başladım. 37.yılımı tamamlıyorum. Ebelik mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu biliyorum. Kutsal olduğu kadar, çok büyük zorlukları ve stresi olduğunu da düşünüyorum. Bazen ailemizi bile, yani bertaraf edip önceliğimiz hastalar ve hastane olabiliyor. Doğum yaptırdığımızda bebeğin o sesini duyana kadar ki stresi sadece ve sadece doğum yaptıran ebe ya da kadın doğumcunun hissedebildiğini ve başka hiç kimsenin anlamadığını düşünüyorum. Burada çalışmak isteyen arkadaşlar sadece doğum yaptırmak, işiniz bitince, mesai bitince gitmek değil. Bizim işimiz doğum yaptırdığınızda eğer bebeğin sesini duyana kadar ki stres yaşıyorsanız, o zaman ebe olmuş olacaksınız" dedi.

"5 binin üzerinde, belki daha da fazla normal doğuma katıldım"

5 binin üzerinde, belki daha da fazla normal doğuma katıldığını anlatan Seval Peker, "Burada çok güzel anılarım da oldu. Sayısını bile hatırlamadığım kadar, binlerce yani belki 5 binin üzerinde, belki daha da fazla normal doğuma katıldım. Hastane müdürümüzün eşinin doğumunu yıllar önce ben yaptırmıştım, 25-26 yıl önce. Şu anda personel şefliğinde çalışan, tıbbi sekreter arkadaşımız Necip Bey. Onun doğumuna da ben katılmıştım. Yani otuzlu yaşlarda ve onun da çocukları var şu anda. Onun eşi de doğum yaptı burada, normal doğum. Ona da katıldım. Bu benim için çok özel bir andı. Mesleğimi seviyorum ve yeni gelen arkadaşlarıma da öğretmek babında sağlığım el verdiği sürece çalışmayı düşünüyorum. Mesleğimde göstermiş olduğum başarıdan dolayı Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na bana sundukları bu teşekkür belgesi için ben de kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 37 Yılda 5 Bin Doğuma Katıldı - Son Dakika

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