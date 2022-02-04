4 Şubat Dünya Kanser Günü - Son Dakika

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, kanserde erken teşhisin önemine işaret etti.

Gülüm, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolaysıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyada her yıl binlerce can kaybıyla sonuçlanan kansere karşı farkındalık oluşturmak gerektiğini ifade etti.

Kanseri "çağın en önemli hastalığı" diye nitelendiren Gülüm, şunları kaydetti:

"Kanser eskiden amansız ya da çaresiz hastalık olarak bilinirdi ama artık tedavi edilebildiği, en önemlisi de önlenebilir olduğu yönünde toplumda ciddi bir farkındalık oluştu. Ancak bu henüz yeterli değil, gidilecek çok yolumuz var. Özellikle pandemide bu noktada bir gerileme yaşadık. Erken teşhis, tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adımdır. Vatandaşlarımızı kanserden korunmaları ve kendilerine uygun taramaları yaptırmaları için Toplum Sağlığı Merkezlerimize (TSM) bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimize (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezlerimize (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerimde halkımızı ücretsiz olarak kanser taraması yapılan merkezlerimize bekliyoruz."