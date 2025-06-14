40 Yıl Ebe Olarak Anne Adaylarına Destek

İZMİR Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde ebe olarak çalışan Yüksel Özen (58), 40 yıllık tecrübesiyle anne adaylarına destek olup, her bir anne adayıyla bağ kurduğunu belirterek, "İyi ki bu meslekteyim. İnsanların hayatına dokunabilmek, bir bebeği sağlıkla kucağıma alma duygusu bambaşka bir şey. Her zaman için bu heyecanı hissettim, hissetmeye de devam ediyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi, 1 torun sahibi Yüksel Özen, 32 yıldır İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde çalışıyor. Kadınların en özel süreçleri hamilelik ve doğuma hazırlık anlarında onların en büyük destekçilerinden biri olan Özen, meslekte 40'ıncı yılını da devirmeye hazırlanıyor. Mesleğini çok sevdiğini ve hiçbir zaman başka bir iş yapmayı düşünmediğini anlatan Özen, "1985 yılında Samsun Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Tokat'ın Reşadiye ilçesinin Taşlıca köyü sağlık evinde göreve başladım. Bartın'da bir sağlık ocağında devam ederken, o süreçte evlendim. İkinci çocuğuma hamile iken Ege Üniversitesi Ebelik Önlisans Bölümü'nü kazandım. Kızımı, orada okurken dünyaya getirdim. Sonrasında Urla Devlet Hastanesi'nde göreve devam ettim. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1993 yılında geldim. Meslekte önümüzdeki ekim ayında 40'ıncı yılım doluyor. 41'inci yıla başlayacağım" diye konuştu.

'ŞU ANDA BİLE İLK GÜN HEYECANINI YAŞIYORUM"

Özellikle sağlıklı bir bebeğin dünyaya geliş anına şahitlik etmenin kendisini çok duygulandırdığını kaydeden Özen, "Mesleğimi çok seviyorum. Hiçbir zaman 'neden bu işi yapıyorum?' diye düşünmedim. Şu anda bile ilk gün heyecanı yaşıyorum. İyi ki bu meslekteyim. İnsanların hayatına dokunabilmek, bir bebeği sağlıkla kucağıma alma duygusu bambaşka bir şey. Her zaman için bu heyecanı hissettim, hissetmeye de devam ediyorum" dedi.

YEĞENİNİN EBESİ OLDU

Meslek hayatında çok sayıda anı biriktirdiğini belirten Özen, "Kendi yeğenime doğum yaptırdım. Ablamın oğlu ellerime doğdu. Ablamın diğer çocuğu da ebe olan diğer kız kardeşim sayesinde doğmuştu. Bu bizim için güzel bir anı oldu. Normalde sağlık ocağında riskli gebelikler sevk edilir ama zamanında tam açık gelmiş bir gebeye 6 kiloluk bir bebek doğurttum. Bu zor bir durumdur. Hastane koşullarında dahi risklidir. Sağlık ocağında benim elime doğmuştu, bu anı unutamıyorum" diye konuştu.

'HER ALANDA HİZMET VERİYORUZ'

Mesleğine sağlığı elverdiği sürece devam etmek istediğini belirten Özen, "Hastanemiz eğitim hastanesi olduğu için asistanlarımız doğum yaptırıyor. Biz sadece yardımcı oluyoruz. Bebeği alıp, giydirip destekliyoruz. Her doğum bir heyecan ve doğumhanede her alanda hizmet veriyoruz. Yorulsam da mesleğimi hep severek yaptım. İnsanların hayatına dokunmak gerçekten çok keyifli. Sağlık ocağında da çalıştım. Bire bir sahada izlem yapıp, doğuma kadar götürdüğüm için tüm anlarına şahidim. Neler yaşadıklarını biliyorum. Doğum öncesi ve sonrası kadınlara destek oluyoruz" dedi.

İlk gebelik tecrübesini yaşayan Yeşim Bilgin (27) ise hamileliğinde 41'inci haftayı tamamladığını söyleyerek, "Normal doğum olmasına karar verildi. Her konuda bilgilendirildim. Zaten her konuda yardımcı oluyorlar. Şu anda sancılarım var. Aktif doğum başladı. Yüksel hanım da çok yardımcı oluyor" diye konuştu.