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43 derecede gelen şifa - Son Dakika

43 derecede gelen şifa

20.12.2021 19:31

- 43 derecede gelen şifa Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği Sivas'ta 43 derece sıcaklığa sahip termal su şifa dağıtıyor Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği Sivas'ta 43 derece sıcaklığa sahip termal su şifa dağıtıyor.

- 43 derecede gelen şifa

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği Sivas'ta 43 derece sıcaklığa sahip termal su şifa dağıtıyor

SİVAS - Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği Sivas'ta 43 derece sıcaklığa sahip termal su şifa dağıtıyor.

Sivas'ta havaların soğuması ve mevsimin ilk karının düşmesi ile Kış mevsimi kendisini iyice hissettirdi. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken Sıcak Çermik bölgesinde yer altından çıkan 43 derecedeki termal su şifa kaynağı olmaya deva ediyor.

Bölgede faaliyet gösteren Sivas Termal İşletme Müdürü Fikret Yıldırım, altın su olarak adlandırılan termal suyun bir çok hastalığa iyi geldiğini hatırlatarak, "Suyu kuyudan çıktığı şekilde hiçbir kimyasal katkı kullanmadan havuzlara aktarmaktayız. Suyumuzun sıcaklığı 42-43 derecedir. İçerisinde faydalı mineraller vardır. Kalp damar hastalıkları, romatizma, diyabetten kaynaklı yaraların iyileşmesi ve cilt hastalıklarına iyi geldiği tespit edilmiştir. Kışın özellikle termal turizmde çevre illerden çok misafir almaktayız. 2021 yılında yurt dışından birçok misafirimizi ağırladık ve bizlere teşekkür ederek gittiler. Hepsi son derece memnun kaldılar ve bir sonraki sene yine geleceklerini söylediler." Dedi.

Bu suyun benzeri yok

Yıldırım Sivas'ta çıkar termal suyun ülkemizdeki diğer su kaynaklarından farklı olduğunu belirtip, "Türkiye genelinde bizim suyumuzun özelliği hiçbir termalde bulunmamaktadır. Sahip olduğu minerallerin bölgemize özeldir. Ayrıca tesislerimiz Altınkale ile iç içedir. Yıldızdağı Kayak merkezine 50 kilometre mesafede olmamız kışında turizmi daha yoğun hale getirmektedir. Kayak yapan sporcularımız ardından gelip termal havuzlarımızdan istifade edebilir. Misafirlerimiz geldiği zaman yüzme havuzumuzdan, termal havuzumuzdan, tuz odamızdan, sauna ve Türk hamamından ve buhar odasından aynı zamanda macera duşundan faydalanabilirler. Özellikle tuz odamızın faydası, oluşturduğu havadan dolayı nefes açıcı bir olgusu vardır. Birde bizim gruplar için yaptığımız taş hamam konseptimiz var. Kapısını örttükleri zaman içerisinde hamam, havuz, sauna, buhar odası, kendilerine ait olmak üzere hizmet vermekteyiz." dedi.

Yunus Gökçınar ise yaptığı açıklamada bir çok hastalığının varlığına rağmen termal havuzlarla şifa bulduğunu belirtip, "Havuz astım, bronşit, kemik rahatsızlıklarına çok faydalı. Ben bir haftadır geliyorum, çok memnun kaldım. Çok faydalı bir yer herkesin gelmesini tavsiye ederim." dedi.

43 derecede gelen şifa
43 derecede gelen şifa
43 derecede gelen şifa
43 derecede gelen şifa

Fikret Yıldırım, Termal, Sivas, su, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 43 derecede gelen şifa - Son Dakika


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