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70 yaşındaki hastayı ambulansa yetiştirmek için kazma küreklerle yol açtılar - Son Dakika

70 yaşındaki hastayı ambulansa yetiştirmek için kazma küreklerle yol açtılar

23.01.2022 17:06

- 70 yaşındaki hastayı ambulansa yetiştirmek için kazma küreklerle yol açtılar Köylüler kilometrelerce yolu kazma küreklerle açtı UMKE ekipleri hastalara ulaşmak için yoğun mücadele gösteriyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şeker ve tansiyon hastası 70 yaşındaki kadın rahatsızlandı.

- 70 yaşındaki hastayı ambulansa yetiştirmek için kazma küreklerle yol açtılar

Köylüler kilometrelerce yolu kazma küreklerle açtı

UMKE ekipleri hastalara ulaşmak için yoğun mücadele gösteriyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şeker ve tansiyon hastası 70 yaşındaki kadın rahatsızlandı. Yaklaşık 1 metre karda ambulans köye ulaşamayınca köylüler kazma ve küreklerle kilometrelerce yolu açıp hastayı ambulansa taşıdı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı aydınlar Köyü Kocabelen Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Hava Kalay rahatsızlanınca 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede köy girişine gelen ambulans yüksekliği 1 metreyi aşan karda ilerleyemeyince köylüler devreye girdi. Yaklaşık 50 kadar köylü kazma ve küreklerle kilometrelerce yolu dakikalar içerisinde açarak taşıdıkları tansiyon, şeker ve nefes darlığı rahatsızlığı bulunan hastayı ambulansa yetiştirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi köy girişinde yapılan yaşlı kadın daha sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

UMKE ekipleri zorlukları aşıp hastaya ulaştı

Öte yandan Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kana Köyü'nde de 72 yaşındaki Cemal Aksoy rahatsızlanınca 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Daha önce by pass ve anjiyo olan ve gece saatlerinden itibaren ağrıları dinmeyen yaşlı adamı almak isteyen 112 sağlık ekipleri kar nedeniyle kapalı olan köye ulaşamayınca UMKE ekiplerinden yardım istedi. UMKE ekipleri yoğun uğraşlar sonucu köye ulaşarak yaşlı adamı almayı başardı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın tedavisi devam ediyor. Kdz. Ereğli ilçesinde Ereğli- Devrek arası karayolunun bir bölümü ile yaklaşık 90 köye halen ulaşım sağlanamazken, çok sayıda köye de elektrik verilemiyor. Bölgede kar yağışı halen devam ederken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

70 yaşındaki hastayı ambulansa yetiştirmek için kazma küreklerle yol açtılar
70 yaşındaki hastayı ambulansa yetiştirmek için kazma küreklerle yol açtılar
70 yaşındaki hastayı ambulansa yetiştirmek için kazma küreklerle yol açtılar

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Zonguldak, Ereğli, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 70 yaşındaki hastayı ambulansa yetiştirmek için kazma küreklerle yol açtılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 70 yaşındaki hastayı ambulansa yetiştirmek için kazma küreklerle yol açtılar - Son Dakika
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