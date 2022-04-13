ABD'de Yaklaşık 12,9 Milyon Çocuk Kovid-19'a Yakalandı - Son Dakika

LOS ANGELES, 12 Nisan (Xinhua) — Son 4 hafta içinde bu vakalara 114.000'den fazlası eklendi. Pazartesi günü geç saatlerde yayınlanan rapora göre, geçen Eylül ayının ilk haftasından bu yana ülkede 7,8 milyondan fazla çocuk Kovid-19'a yakalandı. Rapora göre çocuklar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Kovid-19 vakalarının yüzde 19'unu oluşturuyor. 7 Nisan'da sona eren geçen hafta 25.000'den fazla çocuk Kovid-19 vakası bildirildi.

AAP, yeni varyantların neden olduğu hastalığın ciddiyetini ve potansiyel uzun vadeli etkilerini de değerlendirmek amacıyla yaşa özel daha fazla veri toplamaya acil bir şekilde ihtiyaç olduğunu belirtti. AAP, "Pandeminin çocuk sağlığı üzerinde ani etkileri olduğunu kabul etmek önemli fakat çok daha önemlisi bu nesildeki çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal refahı üzerindeki uzun süreli etkilerini belirlemeli ve ele almalıyız" ifadelerini kullandı.