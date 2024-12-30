Adana\'da SMA Tarama Laboratuvarı Açıldı

Sağlık

Adana'da spinal müsküler atrofi (SMA) hastalığına yönelik taramalar kapsamında alınan kan örneklerinin inceleneceği SMA Bölge Tarama Laboratuvarı hizmete girdi.

Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, Seyhan Devlet Hastanesi yerleşkesindeki laboratuvarın açılışında, SMA'nın Türkiye'nin gündeminde olan bir hastalık olduğunu söyledi.

Hastalığın tedavi masraflarının yüksek olduğunu belirten Yiğit, "Merkez dışında ilk laboratuvarın Adana'da açılıyor olması bizim için çok anlamlı. Toplumumuzun kanayan yarasına çare olmak maksadıyla açılan laboratuvar çok büyük hizmet ifa edecek." dedi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Köksal Hamzaoğlu da merkezin, bakanlığın referans laboratuvarları dışında yetkilendirilen ilk bölge laboratuvarı olduğunu vurguladı.

Evlilik öncesi ve yeni doğan tarama testlerinin sürdüğünü dile getiren Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yılda ortalama 581 bin kişi bu taramadan geçiyor. Bundan sonra yaklaşık 50 binini Adana'da gerçekleştirmek istiyoruz. Bu hedefimizi tutturabileceğimizi düşünüyoruz. Bu bilinçlenmeyle ilimizde hastalıkta daha iyi mücadele edebilecek şartlara sahip olacağız."

Hamzaoğlu, SMA Bölge Tarama Laboratuvarı'nın Adana'nın yanı sıra Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin ve Kilis'e de hizmet vereceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından aile sağlığı merkezleri ve belirlenen yerlerde alınan kan örneklerinin inceleceği merkezin açılışı yapıldı.

Merkezde, evlilik öncesi dönemdeki SMA taramasında taşıyıcı oldukları belirlenen çiftlere genetik danışmanlık ve tedavi için gerekli yönlendirmeler sunulacak.

Açılış törenine, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da katıldı.