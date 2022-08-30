Uzmanından kalp hastalarına "sıcak hava" uyarısı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt, yaz aylarında özellikle kalp-damar hastalığı bulunanların risk altında olduğunu bildirdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt, yaz aylarında özellikle kalp-damar hastalığı bulunanların risk altında olduğunu bildirdi. Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklık artışının damarları genişlettiğini ve terlemeye bağlı sıvı kaybının da pıhtılaşmayı artırdığını belirtti. Vücutta dolaşan sıvı miktarının azalması durumunda kalbin daha hızlı çalışmaya başladığını ifade eden Kurt, bu durumun kalp hastalarında kriz geçirme ihtimalini artırdığını kaydetti. Kurt, özellikle kalp-damar hastalığı bulunanların güneşte çok kalmamasını, su dengesini sağlamak için bol sıvı tüketmesini önerdi.

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