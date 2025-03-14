Aile hekimi Dr. Cem Güler emekliye ayrıldı

Bilecik'te, 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 72 yaşındaki aile hekimi Dr. Cem Güler, 39 yılını verdiği mesleğini yaş haddi nedeniyle noktaladı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1986'da mezun olan, ardından Kastamonu'nun Daday ilçesinde mesleğine başlayan Güler, 1991 yılında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görevlendirildi.

O günden bu yana Bilecik'te çalışan, 7 sene önce kent merkezindeki 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne atanan Güler, sorumlu hekimlik yaptığı dönemlerde Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi'nin kurulmasına da vesile oldu.

Meslek hayatı boyunca binlerce insanın yaşamına dokunan Güler, son muayenesini yapıp reçetesini yazdığı Bilecik 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nden mesai arkadaşları ve hastalarınca alkışlarla uğurlanıp emekliye ayrıldı.

İki çocuk babası Dr. Cem Güler, AA muhabirine, yoğun duygular hissettiğini söyledi.

Böylesine anlamlı bir günde emekli olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman bu kadar yoğun duygular yaşamadım. Hala mesleğime doyamadım. Mesleğimi seven, hala okuyup araştıran bir insanım. Her sene 2-3 ciddi hastalık yakalıyorum. Bu tür hastalar kucağınızda doğmuş evladınız gibi geliyor. Yıllarca onları takip etme zorunluluğu hissediyorsunuz. Örneğin geçen sene 2 lösemi yakaladım."

"Türkiye geçmişe göre şimdi sağlıkta iyi yerde"

Güler, Türkiye'de sağlık alanında son yıllarda büyük ilerleme kat edildiğini belirtti.

Mesleğe ilk başladığı zamanlarda kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını anlatan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Küçük bir laboratuvarımız vardı, hastanın kanını, idrarını mikroskopta incelemek zorunda kalıyorduk. Bugün birçok hormona ve çeşitli değerlere bakılabiliyor. İnsanların hayatlarına dokunduysak bugün Türkiye'de sağlığın geldiği nokta sayesinde. Çok iyi bir yerdeyiz. Bugün Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, gece saat 23.00'te cumartesi ve pazar günleri bile tetkik yapılıyor."

Hastalarıyla vedalaşırken zorlandığını kaydeden Güler, "Oturup ağlıyorlar, beni de ağlatıyorlar. Demek ki o kadar etkili olabilmişiz. 'Biz sensiz ne yapacağız? Şimdiye kadar böyle bir hekim görmedik.' diyorlar. Hastalarınla ilgileneceksin. Neden? Çünkü işimizi alnımızın akı, yüzümüzün pakıyla yaptığımız için." dedi.

Cem Güler, yeni mezun hekimlere tavsiyelerde bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Devamlı okuyacaklarsa bu mesleğe girsinler. Ben kitabı elimden hiç bırakmadım. Kovid-19 salgını döneminde bile ders çalıştım. Çok kutsal bir mesleğimiz var. Hele bir insanın hayatına dokunduğunuzda gelip teşekkür etmesi bile yetiyor. Hasta memnuniyeti benim hayata tutunmamı sağlıyor. O bana dönünce 'Oh be' diyorum."