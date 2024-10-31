Aile Hekimliği Yönetmeliğine Tepki - Son Dakika
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Sağlık

Aile Hekimliği Yönetmeliğine Tepki

Aile Hekimliği Yönetmeliğine Tepki

Sağlık-Sen, yeni yönetmelikteki mağduriyetler için hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

31.10.2024 11:05
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RESMİ Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Yönetmeliğin, aile hekimlerimiz, aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz açısından mağduriyet oluşturan maddelerine yönelik hukuki açıdan mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve dün Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yönetmeliğin 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini dile getiren Başkan Doğan, "Yönetmeliğe göre, kayıtlı kişiler için ödenecek ücretler, hedef nüfusun azaltılması, teşvik ödemelerde lohusa takibi, kronik hasta taraması, akılcı ilaç uygulamaları, memnuniyet oranı gibi düzenlemeler ile geçici aile sağlığı çalışanlarına yapılan ödeme, entegre sağlık hizmeti sunulan yerlerde tutulan nöbetler ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücretlerinde değişiklik içeren birçok düzenleme yapıldı. Yayımlanan Yönetmenliğe ilişkin Sağlık-Sen uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler neticesinde; aile hekimliği çalışanlarına olumlu yönde yansıyan maddelerin yanı sıra sahanın beklentilerinden uzak, bilimsel kriterlerle ölçülmeyen ve mağduriyetlere de neden olabilecek düzenlemeleri içerdiği de görüldü" diye konuştu.

'HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ'

Aile hekimleri ile aile sağlığı hemşire ve ebelerini mağdur eden maddelerle ilgili hukuki süreci başlatacaklarını ifade eden Başkan Doğan, "Memnuniyet oranı, sözleşmenin yenilenmesi, sona ermesi, feshedilmesi ile bürokrasiyi ve iş yükünü artıran düzenlemelere yönelik Sağlık-Sen olarak hukuki süreç başlatılacaktır. Yönetmeliğin, aile hekimlerimiz, aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz açısından mağduriyet oluşturan maddelerine yönelik hukuki açıdan mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Faruk Doğan, Politika, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aile Hekimliği Yönetmeliğine Tepki - Son Dakika

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