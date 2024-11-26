Akıllı Lenslerle Kusursuz Görüş - Son Dakika
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Sağlık

Akıllı Lenslerle Kusursuz Görüş

UV blokajlı akıllı lensler, gözleri koruyor ve gözlük ihtiyacını azaltıyor. Ameliyat süreci kısa.

26.11.2024 17:10
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Akıllı lenslerle hem koruma hem de kusursuz görüş

SAMSUN - Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özgür, UV blokajlı akıllı lenslerin, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından gözleri koruduğunu ve gözlük kullanmadan kusursuz bir görüş imkanı sunduğunu söyledi.

Görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan lensler ve katarakt ameliyatlarıyla, gözlük kullanımı giderek tarih oluyor. Medicana Sağlık Grubu Doktorlarından Dr. Öğr. Üyesi Özgür, "Akıllı mercekler sayesinde uzak, yakın ve orta mesafeyi gözlüksüz görmek mümkün. Ayrıca, UV blokajlı akıllı lensler, güneşin zararlı ışınlarından korunmayı da sağlıyor. Bu lensler, göz sağlığını korumanın yanı sıra yaşam kalitesini de artırıyor" dedi.

UV koruma sağlayan akıllı lensler

Medicana International Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür, UV blokajlı akıllı lenslerin, göz içerisine yerleştirildikten sonra güneş gözlüğü gibi ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağladığını vurgulayarak, "Bu lensler retina ve sarı nokta gibi gözün kıymetli yapılarının korunmasına yardımcı oluyor. Katarakt ameliyatı sırasında zaten hastaya bir lens yerleştiriliyor, burada hastanın seçimine bağlı olarak UV korumalı veya çok odaklı lensler kullanılabiliyor. Akıllı mercekler, uzak ve yakın mesafeyi gözlüksüz görmek isteyen hastalar için ideal bir seçenek" diye konuştu.

Akıllı merceklerin en ileri teknolojilerinden olan üç odaklı trifokal lensler hakkında bilgi veren Dr. Özgür, "Bu mercekler, hastaya uzak, yakın ve orta mesafede kesintisiz bir görüş sunuyor. Ancak, bu uygulama her hastaya uygun olmayabilir. Göz yapısı, sistemik hastalıklar ve göz arkasında herhangi bir sorun olmaması gibi faktörler dikkate alınarak ayrıntılı bir değerlendirme yapıyoruz. Doğru kişilere doğru şekilde uygulandığında, akıllı lens cerrahisi yüksek başarı oranına sahip" şeklinde konuştu.

Dr. Özgür, babasına da akıllı mercek uyguladığını belirterek, "Şu anda gözlükten tamamen bağımsız bir yaşam sürüyor. Bu, hastalarımıza hem görsel konfor hem de yaşam kalitesi sunan etkili bir yöntem" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede gerçekleşen cerrahi işlem

Akıllı lens ameliyatlarının lokal ya da damla anestezi ile uygulandığını belirten Dr. Özgür, işlemin toplamda 10-15 dakika sürdüğünü ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Ameliyat sonrası hasta aynı gün taburcu ediliyor ve ertesi gün kontrol için geliyor. İlk gün gözü kapalı oluyor; ertesi gün açıldığında sadece düzenli damla kullanması gerekiyor. Bu kadar kısa sürede gerçekleştirilen bir işlem, hastalarımıza büyük kolaylık sağlıyor.

Kaynak: İHA

Göz Hastalıkları, Teknoloji, Ameliyat, Katarakt, Katarakt, Sağlık, Son Dakika

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