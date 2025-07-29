Akromegaliyle Mücadele Eden Dağcı Anne - Son Dakika
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Sağlık

Akromegaliyle Mücadele Eden Dağcı Anne

29.07.2025 10:31
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Sema Doğan Öztürk, akromegali teşhisi sonrası dağcılık yaparak hayatını renklendirdi.

ANTALYA'da akromegali (büyüme hormonu fazlalığı) teşhisi konulmasının ardından doktorunun, 'Bu hastalık erken öldürür' sözüyle hayatını değiştirme kararı alan Sema Doğan Öztürk (32), 10 yıldır dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, su sporları, kamp etkinlikleri ile yaşamına renk kattı. Hayallerini yaşarken kaya tırmanışında tanıştığı Oğuz Öztürk ile evlenip, hamilelik sürecinde spora devam eden Öztürk, 'Dağhan' adını verdiği 7 aylık bebeği ile de spor aktiviteleri yapıyor.

Antalya'da oturan Sema Doğan Öztürk, 10 yıl önce kontrol amaçlı gittiği hastanede hormon testi için analiz yapılırken tıbbi sekreterin bilgisayarda farkında olmadan prolaktin ölçümü talep etmesi sonucu akromegali hastası olduğunu öğrendi. Yanlışlıkla istenen test sonrası sonuçlarda prolaktin değeri yüksek çıkınca farklı testler de uygulanan Öztürk'ün vücudunda, growth (büyüme) hormonunun fazlalığı fark edildi. Tetkiklerde, halk arasında 'büyüme hastalığı' olarak bilinen akromegali teşhisi konulan Sema Doğan Öztürk, vücudunun fazla büyüme hormonu salgıladığını öğrendi. Tedavi sürecini aksatmadan yürüten Öztürk, doktorunun 'Bu hastalık erken öldürür' sözüyle hayatında değişiklik yapmaya karar verdi.

HAYALLERİNE EŞİNİ DE ORTAK ETTİ

Çocukluğunda dağlara tırmanma hayali kuran Sema Doğan Öztürk, ilk etapta tırmanış eğitimi aldı. Daha sonra Antalya ve çeşitli illerde dağlara tırmanış yapan Öztürk, Türkiye'nin farklı illerine seyahat gerçekleştirdi. Her ilin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini ziyaret eden Sema Doğan Öztürk, kendisini gezgin olarak tanımlayıp, yaşamını hayallerini gerçekleştirmeye adadı. Kendisini 'aklına ilk geleni yapan', 'hayallerinin peşinde koşan gezgin' sözleriyle tanımlayan Öztürk, katıldığı aktivitelerde tanışıp 3 yıl önce evlendiği Oğuz Öztürk ile hayallerini gerçekleştirmeyi sürdürdü. Hamilelik sürecinde de kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü ile kano sürüşü ve su sporları yapan Sema Doğan Öztürk, tırmanış tutkusu dolayısıyla 7 aylık oğluna 'Dağhan' adını verdi. Eşi, çocuğuyla sportif aktivitelerini sürdüren, gezdiği yerlerde yaşadıklarını fotoğraflayan Öztürk, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla sevincini, heyecanını, gözlemini aktarmaya devam etti.

TANIŞTIKLARI DAĞDA EVLENDİLER

Sağlık sorununu öğrendikten sonra hayallerini ertelememeye karar verdiğini belirten Sema Doğan Öztürk, hastalığının şu ana kadar vücudunda görünür herhangi bir belirti göstermediğini söyledi. Öztürk, Eşimle dağda tanıştık, dağda evlendik. Oğlumuz Dağhan ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hamileyken de tırmanış, doğa ve spora devam ettik diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Akromegaliyle Mücadele Eden Dağcı Anne - Son Dakika

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