Ali Zırh'tan 2000. Ameliyat

Sağlık

Guinness Rekortmeni Doç. Dr. Ali Zırh, 2 bininci ameliyatını gerçekleştirdi

İSTANBUL - Parkinson hastalarına umut olan Doç. Dr. Ali Zırh, hareket bozukluklarına yönelik iki bininci ameliyatını gerçekleştirdi. Beyin pili yöntemiyle titreme ve kasılmaların kontrol altına alınabildiğini belirten Doç. Dr. Zırh, hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Parkinson hastalığı, ilerleyici yapısıyla titreme ve hareket kısıtlılığına yol açarak hastaların günlük yaşamını zorlaştırıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, hareket bozukluklarına yönelik gerçekleştirdiği 2000'inci beyin ameliyatını başarıyla tamamladı. Parkinson hastalığı başta olmak üzere titreme ve kasılmalara sebep olan nörolojik rahatsızlıklarda uygulanan beyin pili ameliyatının, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını belirten Doç. Dr. Zırh, özellikle tıbbi tedaviden yeterli yanıt alamayan hastalar için bu yöntemin büyük bir umut ışığı olduğunu vurguladı.

Bilgisayar aracılığıyla programlanıyor

Doç. Dr. Zırh, "Fonksiyonel beyin cerrahisi dediğimiz beyin cerrahisinin bu alt bölümünde Parkinson hastalığı başta olmak üzere tremor ve esansiyel tremor dediğimiz titremeler, distoni dediğimiz aşırı vücut kasılmaları ve diğer bazı rahatsızlıklarda eğer tıbbi tedavi istediğimiz sonucu vermiyorsa bizim yaptığımız cerrahi girişimlerle hastalara yardımcı oluyoruz. Bu girişimlerin adı halk arasında beyin pil ameliyatı olarak biliniyor. Beyin pilleri basitçe beynin içine yerleştirdiğimiz iki ince elektrot, birer uzatma kablosu ile onları pil cihazına bağlayan bir sistemden oluşuyor. Pil cihazının kendisini köprücü kemiğinin altında cilt altına yerleştiriyoruz. Dışarıdan bilgisayar aracılığıyla programladığımızda beyne verebildiğimiz elektrik akımının frekansını, dalga boyunu, şiddetini ve yönünü değiştirebiliyoruz. Dolayısıyla bizim için kontrol edilebilir, ayarlanabilir, geri dönüşümlü bir tedavi yöntem" dedi.

İki bininci ameliyatını gerçekleştirdi

Bugün tek bir cerrahın gerçekleştirdiği hareket bozukluklarına yönelik iki bininci beyin ameliyatını gerçekleştirme şansını bulduğunu söyleyen Doç. Dr. Zırh, "Toplam sayısı bin 480'i geçen beyin pili ameliyatlarına, önceki yıllarda sıklıkla yapmış olduğumuz lezyon cerrahisi ameliyatlarını da bir arada değerlendirdiğimizde bugün toplam iki bininci vakaya geldik. Bugünkü hastamız 51 yaşında, 6 yıllık Parkinson hastalığı öyküsü olan ve titremenin ön planda olduğu bir hastaydı. Parkinson hastalığının önemli belirtilerinden bir tanesi titremedir ve özellikle istirahat halinde olan ve bizim daha çok para sayar tarzda diye tarif ettiğimiz bir titremedir. Pakistan hastalığında titreme dışında katılık, tutukluk, yavaşlık, ağırlık, hareket etme güçlüğü gibi ilave bulgular vardır. Bir ileri yaş hastalığı olan bu rahatsızlıkta genelde biz bulguları 60-65 yaş üzerinde toplumda her 200-300 kişiden birinde görürüz" dedi.

Parkinsonla geçen 6 yıl

50 yaşın altında da Parkinson hastalığının görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Zırh, "Yüzde 5 ila 10 kadar hasta 50 yaşın altında karşımıza gelir. Biz bu grup hastalara genç yaşta görülen Parkinson hastaları diyoruz. Hastamız da 51 yaşında 6 yıllık öyküsü olduğu için 40'lı yaşların ortasında bu rahatsızlıkla karşılaşmış bir hasta. Eğer hastamızda olduğu gibi ailede başka Parkinson öyküsü varsa ve genelde 40'lı 50'li yaşlar ve öncesinde bu rahatsızlık karşımıza geliyorsa aklımıza genetik bazı iletişimler de gelir. Parkinson hastalığı klasik bildiğimiz genetik hastalıklar gibi bende var çocuğumda mı olacak ya da annemde var bende mi olacak tarzında düşünmemizi gerektiren bir rahatsızlık değildir ama bu hastalıkta genç yaşta görülüp aile öyküsü olduğunda bazı genler sorunlu tutulabilmektedir. Titremenin ön planda olduğu hastalar bir yandan şanslıdır. Katılık, tutukluk, ağırlık gibi diğer bulgular çok fazla ön planda değildir. Hastanın yaşamını onlar kadar ağır rahatsız etmez" diye konuştu.

Önce ameliyat sonra programlama süreci

Hastanın 6 yıllık öyküsü boyunca her türlü tıbbi tedaviyi denediğini dile getiren Doç. Dr. Zırh, "Maalesef ki yakınmalarını geçirecek tıbbi tedavi başarısına ulaşılamamış bir hastaydı. Bu nedenle titremesini durdurmaya yönelik beyin pili ameliyatını gerçekleştirdik. 2 buçuk saatlik bu ameliyatın sonunda başarıyla tamamladığımız girişim paralelinde şimdiden rahatsızlıkları önemli ölçüde azaldı ama pili hala kapalı. Önümüzdeki günlerde pilini açıp pil programlama sürecini gerçekleştireceğiz. Bu ortalama 2-3 haftalık bir süreç. Parkinson hastalarımız ve diğer beyin pil ameliyatı yaptığımız hastalar ameliyattan sonra yaklaşık 2-3 haftalık bir programlama sürecini yaşıyorlar. Bu sürenin sonunda da mezun olup evlerine ya da ülkelerine gidiyorlar. Sonrasında da hastalarımızı eğer yerli hastaysalar 3-4 ayda bir, yabancı hastalarımızı da 6 ayda bir, yılda 2 kere görüp kontrol etmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.