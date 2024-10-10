Alıç Sirkesi: Şifa Kaynağı - Son Dakika
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Sağlık

Alıç Sirkesi: Şifa Kaynağı

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Alıç sirkesi yapımında nohut kullanmanın önemi ve kalp sağlığı üzerindeki faydaları anlatıldı.

10.10.2024 12:43
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Nohut koyunca şifa, koymayınca şarap oluyor

-Uzmanı başta kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen alıç sirkesinin hazırlanışında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

SİVAS - Uzmanı başta kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen alıç sirkesinin hazırlanışında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Sivas'ın doğal şifa kaynaklarından biri olan alıç, özellikle kalp sağlığına olan faydalarıyla biliniyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve vatandaşlar tarafından bin bir zahmetle toplanan alıç meyvesi evlerde doğal yöntemlerle sirkeye dönüştürülüyor. Alıç sirkesi, özellikle kalp hastaları ve doğal ürünlere yönelen kişiler arasında büyük ilgi görüyor. Sivas'ta yaşayan Aile danışmanı ve sosyolog Ziya Soybayraktar'da geleneksel yöntemlerle ürettiği alıç sirkesinin yapılışını anlattı. Soybayraktar, alıç sirkesi yaparken özellikle nohut attığını nohut atılmadığı takdirde ise sirkenin adeta şarap gibi olacağını söyledi.

"Bağışıklığı düzenler, C vitamini barındırır, damarları genişletir"

Alıç meyvesinin başlı başına bir şifa deposu olduğunu belirten Soybayraktar, "Hobi olarak mevsimi geldiği zaman dağlarda yetişen ve Allah'ın bizlere şifa olarak verdiği alıç, kızılcık, karamuk, elma ve çördük topluyorum. Sivas'ın coğrafyası da bunların yetişmesine çok elverişli. Sivas'ta da her yerde alıç var. Hatta dağlardan toplanır iplere takılı ve satılır. Ben kalp damar hastasıyım. Alıç sirkesinin bu hastalığa iyi geldiğini bir hocamızdan öğrendim. Sivas'ın alıcı üzerinde yapılan çalışmalar da sirke ve özellik olarak çok etkili olduğu belirlenmiş. Alıç başlı başına bir şifa kaynağı. Bağışıklığı düzenler, C vitamini barındırır, damarlarda ki kapanmış alanları açma özelliği var. Özellikle kalp damar hastalarına doktorlarımız tavsiye ediyor ama tabi mide rahatsızlığı olanlar aç karna sirke içmemeliler." ifadelerini kullandı.

"Baklagiller konulmazsa sirkenin alkol oranı yükselir şaraplaşır"

Sirke yapımında baklagillerin de kullanılması gerektiğini vurgulayan Soybayraktar, "Alıç meyvesini toplamak çok zahmetlidir. Gidip topluyorum evime getirip yıkayıp kuruluyorum. Sirke yapacağım bidona alıçlarımı dolduruyorum. Bidonun yarısına kadar alıç yarısına su dolduruyorum. Ben sirkemi geleneksel öğrendiğim haliyle yapıyorum. 3 yemek kaşığı kaya tuzu, 1,5 yemek kaşığı bal, 5-6 tane de nohut atıyorum. Sirke yapan bir başka arkadaş bana sirkenin içerisine nohut veya baklagillerden bir şey konulmazsa sirkenin alkol oranını yükseltip şaraplaşmaya dönüşeceğini söylemişti. Karanlık oda sıcaklığında ağzını kapatarak muhafaza ediyorum. Yaklaşık 2 hafta boyunca her gün tahta kaşıkla karıştırıyorum. 2 hafta sonunda meyveler taba çöküyor. 45 ila 90 gün arasında sirkeleşmiş oluyor. Tabana çöküyor. Sonra sirke anası oluştuğunu görüyoruz. Sirke anasını alıp, uygun ortamda bekletilirse yeni sirke yapımında kullanılabiliyor. Sirkeleşme gerçekleştikten sonra süzerek cam kavanozlara koyup, ağzını kapatarak muhafaza edip kullanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Tarım, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Alıç Sirkesi: Şifa Kaynağı - Son Dakika

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