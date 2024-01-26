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Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Serdar Dağ: Beyin İnsanlar Tarafından Üvey Evlat Muamelesi Görüyor - Son Dakika
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Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Serdar Dağ: Beyin İnsanlar Tarafından Üvey Evlat Muamelesi Görüyor

Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Serdar Dağ, Alzheimer ve beyinle ilgili koruyucu yöntemler hakkında açıklamalarda bulundu. Dağ, beyin sağlığının önemine dikkat çekerek, Alzheimer'ın artma sebeplerini ve unutkanlık ile ilgili bilgileri paylaştı. Ayrıca, beyin hastalıklarının tedavisinin mümkün olmadığını ancak koruyucu faktörlerle hastalığı önleme tedavisi yapılabileceğini belirtti.

Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Serdar Dağ: Beyin İnsanlar Tarafından Üvey Evlat Muamelesi Görüyor
26.01.2024 - 15:13,  Güncelleme: 15:19
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Haberler.Com'a konuk olan Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Serdar Dağ beyin sağlığı, bu yüzyılın başlıca hastalıklarından Alzheimer ve beyinle ilgili koruyucu yöntemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEYİN İNSANLAR TARAFINDAN ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYOR"

Beynin, üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyen Serdar Dağ, "Kalbimiz nasıl ciğerimiz nasıl deriz ama beynimize baktırtmayız" dedi. Bu yüzyılın başlıca beyin hastalıklarından olan Alzheimer ve Demans için insanların çoğunda görüldüğünü söyleyen Dağ "Alzheimer'ın artma sebebi, beslenme alışkanlığı hava kötülüğü. Ömür yaşı ilerliyor. Eskiden 30 yaş orta yaşken şimdi genç yaş sayılıyor. İlerleyen yaşın getirdiği en büyük sorunlardan biridir Alzheimer" dedi

"Her unutkanlık Alzheimer mıdır?" sorusuna Prof.Dr.Serdar Dağ "Her unutkanlık Alzheimer değildir. İnsanlar stresten dolayı unutkanlık durumu yaşıyor" dedi. Dağ yaşın ilerlemesine bağlı olarak unutkanlığın artmasının tehlikeli olabileceğini bunun Alzheimer ve Demans hastalığını belirtisi olabileceğini söyleyerek ekledi; "Demans hastalığı geçmişi çok iyi hatırlarlar, yine unuturlar ama geçmişi çok iyi hatırlar. Demanns60-65 yaş üzerinde ortaya çıkmaktadır" dedi.

BEYİN HASTALIKLARININ TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ ?

Beyin ve sinir hastalıklarında birçok hastalığın tedavisinin mümkün olmadığını söyleyen ve Genetik faktörlerin yüzde yüz etkili olduğunu söyleyen Dağ, "Beyin hastalıklarının çoğunun tedavisi yok. Çünkü semptomatiktir, epilepsiyi Parkinson'u önlemeye Çalışıyoruz ama şifa ile sonuçlanan tedavi sayısı çok az. Alzheimer'ın tedavisi günümüzde yok. Parkinson ve ALS tedavisi mümkün değildir. Ölen hücre yerine gelmez, hücre nakli olsanız bile doğal hücrenin yerine geçmez. Ancak koruyucu faktörlerle hastalanmadan hastalığı önleme tedavisi, hücrelerimizin yıpranmasını önleyeceğiz. O Koruyucu tedavi de hastalanmamızı yavaşlatır ama önlemez. Vücudumuzdaki maddelerle hem hastalığı hem yaşlılığı yavaşlatırız" dedi.

Nur Banu Bozkuş
Sondakika.com - Sağlık
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Son Dakika Sağlık Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Serdar Dağ: Beyin İnsanlar Tarafından Üvey Evlat Muamelesi Görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Serdar Dağ: Beyin İnsanlar Tarafından Üvey Evlat Muamelesi Görüyor - Son Dakika
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