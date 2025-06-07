Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Amasya'da bayram ziyareti için köyüne giden Mehmet Fatih Hatipoğlu, tarlada selfi yaptığı sırada tişörtünün üzerinde kene olduğunu fark etti. Hatipoğlu, keneleri eldiven yardımıyla vücuduna temas etmeden temizledi.

SELFİ ÇERKERKEN KENELERİ FARK ETTİ

Kurban Bayramı'nın birinci günü Amasya merkeze bağlı Sıracevizler köyünü ziyaret eden Mehmet Fatih Hatipoğlu, kontrol etmek üzere kendisine ait olan tarlaya gitti. Cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çeken Hatipoğlu, selfi çekiminin ardından fotoğrafı paylaşmak üzere incelerken tişörtünün üzerinde çok sayıda kene olduğunu fark etti. Hatipoğlu, eldiven takarak üzerindeki keneleri vücuduna temas etmeden temizledi.

"ELLERİME ELDİVEN TAKARAK TEMİZLEDİM"

Bu yıl tarlalarda kene sayısının bir hayli fazla olduğunu belirten Mehmet Fatih Hatipoğlu, "Tarlamı kontrol için gittiğim köyümüzde, her zaman yaptığım gibi hatıra olsun diye cep telefonumla selfi yaptım. Paylaşmak için fotoğrafı seçerken üzerimde 20-25 tane kene olduğunu fark ettim. Tişörtümün üzerine yapışan keneleri ellerime eldiven takarak temizledim. Aşırı sıcaklarda bağ, bahçe ve tarlalarına gidecek hemşerilerimize buradan sesleniyorum. Bu yıl kene aşırı fazla görünüyor. Dikkatli olsunlar ve mutlaka işleri bittikten sonra üzerlerini kontrol etsinler" dedi.